الأونروا: وقف إطلاق النار في غزة هش.. وأكثر من 1200 شهيد منذ بدايته

قال رولاند فريدريش، الرئيس المؤقت للمكتب التمثيلي للأونروا في القاهرة، إن الأوضاع في قطاع غزة ما زالت صعبة جدًا، هناك أكثر من مليوني فلسطيني وفلسطينية يعانون كل يوم من نقص المواد الأساسية، ومن آثار التصعيد العسكري.

أضاف خلال لقاء مع شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أنه منذ بداية وقف إطلاق النار سجلوا أكثر من 1200 شهيد في قطاع غزة، ما يعني أن وقف إطلاق النار ما زال هشًا.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة إلى توفير المزيد من مواد الإيواء، والأدوية، والوقود، وكل المستلزمات من أجل تقديم الإغاثة الفعلية لأهل قطاع غزة.

وأشار إلى وجود قيود كبيرة على دخول الوقود، سواء السولار أو البنزين، إلى جانب زيوت الآلات وقطع الغيار، مؤكدًا أن انقطاع هذه الإمدادات يؤثر بشكل مباشر على عمل المؤسسات الأممية وغيرها.

إدخال المساعدات الغذائية

وأكد أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ممنوعة من إدخال المساعدات الغذائية وغيرها من المساعدات بشكل مباشر.