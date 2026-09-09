لن نتحرك من هنا.. وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة إلى الرئيس السوري من قمة جبل الشيخ

وجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، رسالة إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال زيارته برفقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى جبل الشيخ المحتل في سوريا، مؤكدًا أن قوات الاحتلال ستبقى في المنطقة الأمنية.

وقال كاتس: "إننا نوجه رسالة قوية وواضحة للغاية إلى الرئيس السوري الذي يجلس على بعد 35 كيلومتراً في القصر في دمشق: نحن هنا على جبل الشيخ، نحن في المنطقة الأمنية ولن نتحرك من هنا".

وأضاف أن بقاء قوات الاحتلال في المنطقة يأتي، بحسب قوله، "لحماية أنفسنا من التهديدات التي قد تأتي من أي عنصر جهادي من هذا الجانب من الحدود وداخل التشكيلات الموجودة في سوريا نفسها".

وأكد كاتس أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي من جبل الشيخ هضبة الجولان ويراقب حزب الله، مشددًا على استمرار وجود قواته في المنطقة الأمنية.

وتأتي تصريحات كاتس خلال زيارة ميدانية أجراها برفقة نتنياهو إلى جبل الشيخ المحتل.