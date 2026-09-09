إصابة 8 أشخاص في انفجار مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب بريف إدلب شمال سوريا

أصيب 8 أشخاص بجروح في حصيلة أولية جراء انفجار مخزن مؤقت ‏مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب اليوم الأربعاء قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، شمال سوريا.‏

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن الانفجار وقع في مخزن ‏مؤقت مخصص لجمع ‏الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، وأسفر عن إصابة عدد ‏من العاملين في الوزارة.‏

وأضافت أن وحدات الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين موقع ‏الحادثة.‏

من جهته، أوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب صبحي عساف أن ‌‏8 أشخاص أصيبوا بجروح في حصيلة أولية جراء الانفجار، مشيراً إلى أن فرق منظومة ‏الإحالة والإسعاف والطوارئ وفرق الدفاع المدني تواصل عملها في الموقع لإخماد ‏النيران والحيلولة دون وقوع انفجارات إضافية.‏