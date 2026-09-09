إصابة 8 أشخاص في انفجار مخزن مؤقت للأسلحة ومخلفات الحرب بريف إدلب شمال سوريا

أصيب 8 أشخاص بجروح في حصيلة أولية جراء انفجار مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب اليوم الأربعاء قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، شمال سوريا.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية - في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن الانفجار وقع في مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب قبل نقلها، وأسفر عن إصابة عدد من العاملين في الوزارة.
وأضافت أن وحدات الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأمين موقع الحادثة.
من جهته، أوضح مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة إدلب صبحي عساف أن 8 أشخاص أصيبوا بجروح في حصيلة أولية جراء الانفجار، مشيراً إلى أن فرق منظومة الإحالة والإسعاف والطوارئ وفرق الدفاع المدني تواصل عملها في الموقع لإخماد النيران والحيلولة دون وقوع انفجارات إضافية.