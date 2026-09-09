بطائرة مسيرة .. إستهداف حاملة نفط في المياه الإقليمية العراقية

تعرضت ناقلة نفط أجنبية، محملة بالنفط الخام لحادث في ضمن المياه الإقليمية العراقية وسط معلومات عن استهدافها بطائرة مسيرة.

وذكر مصدر أمني عراقي، أن الحادث تسبب باحتراق جزء من الناقلة، فيما سارعت فرق الإنقاذ البحري الى موقعها وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وبيّن أن المعلومات الأولية تشير الى عدم تسجيل إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على جزء من الناقلة.

وفي وقت سابق ، أعلن ‏جهاز الأمن الوطني العراقي إعتقال 3 متهمين وإحباط محاولة تصنيع مسيّرات داخل بغداد.

كما كشف المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني العراقي أرشد الحاكم حصيلة عدد من العمليات النوعية التي نفذها الجهاز خلال الأشهر الماضية، وشملت استرداد أموال عامة وضبط مبالغ مالية، وتفكيك تشكيلات مرتبطة بحزب البعث المحظور، وملاحقة شبكات للتلاعب بالأراضي، إلى جانب التصدي لهجمات وتهديدات سيبرانية.

وقال الحاكم، خلال مؤتمر صحفي، إن جهود الجهاز أسفرت خلال النصف الأول من عام 2026 عن إعادة أكثر من 93 مليار دينار إلى خزينة الدولة، فضلاً عن ضبط 14 مليون دولار و12 مليار دينار وإيداعها لدى البنك المركزي العراقي.

وفي الملف الأمني، أعلن الإطاحة بـ40 متهماً من عناصر وقادة إحدى واجهات حزب البعث المحظور، إلى جانب تفكيك تشكيلين قال إن عناصرهما كانوا يخططون لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية ورصد مواقع أمنية حساسة.

وفي مجال الأمن السيبراني، كشف الحاكم عن معالجة 754 هجمة سيبرانية والتعامل مع 2740 حساباً مهدداً للسلم المجتمعي، ضمن الجهد الفني والسيبراني للجهاز.

وفي ملف مكافحة الفساد والتلاعب بأملاك الدولة، أعلن تفكيك شبكة متورطة بالتلاعب بملف الأراضي في محافظة المثنى، والقبض على 61 متهماً على خلفية القضية.

وأضاف أن التحقيقات كشفت أكثر من 90 إضبارة ومعاملة مزورة مرتبطة بالملف، فضلاً عن هدر في المال العام تقدر قيمته بنحو ملياري دينار.

وتظهر الحصيلة المعلنة تنوع الملفات التي عمل عليها جهاز الأمن الوطني خلال الأشهر الماضية، من حماية المال العام وملاحقة الشبكات المنظمة إلى مكافحة التهديدات الأمنية والسيبرانية وحماية السلم المجتمعي.