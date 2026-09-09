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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسمياً في 21 سبتمبر.. فيفو تكشف عن سلسلة وحش التصوير Vivo X500

سلسلة هواتف Vivo X500
سلسلة هواتف Vivo X500
لمياء الياسين

تستعد شركة فيفو لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X500 رسميًا  يوم 21 سبتمبر المقبل، في حين لم يُكشف بعد عن موعد الإطلاق العالمي.

ومع اقتراب الحدث المنتظر، بدأت الشركة بتشويق المستخدمين رسميًا عبر الكشف عن أبرز المواصفات الرئيسية للسلسلة، بالتزامن مع تسريبات مكثفة تولت مهمة الكشف عن بقية التفاصيل التقنية.

إليك دليل شامل يلخص أبرز التسريبات والمواصفات لسلسلة هواتف Vivo X500 القادمة.

سلسلة هواتف Vivo X500

سلسلة هواتف Vivo X500

 أكدت شركة Vivo وجود ثلاثة طرازات ضمن هذه السلسلة وهي X500 وX500 Pro وX500 Pro Max. 

ومن المحتمل إطلاق طرازات أخرى، بما في ذلك X500 Ultra وX500s، العام المقبل، ولكن لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن.

سيركز هاتف X500 القياسي على تقديم قيمة رائدة وبطارية كبيرة، بينما سيكون طراز Pro هاتفًا رائدًا صغير الحجم مزودًا بأجهزة قوية. أما طراز Pro Max فسيقدم كاميرا من الطراز الأول، وبطارية أكبر، وشاشة أكبر.

تصميم هاتف Vivo X500 Pro Max
يحتفظ هاتف X500 Pro Max بوحدة الكاميرا الدائرية الكبيرة في الخلف، والتي تضم أربعة مستشعرات. 

وتؤكد الصورة الرسمية أمرين: سيتوفر الهاتف بلونين على الأقل (البرتقالي والفضي)، وسيكون متوافقًا مع مقابض الكاميرا وملحقات العدسات البصرية.

أكدت شركة فيفو أن هاتف X500 Pro Max سيحتوي على نفس مستشعر سامسونج HP0 للتصوير عن بُعد بدقة 200 ميجابكسل وبحجم 1/1.4 بوصة الموجود في هاتف X300 Ultra، مع تثبيت صورة CIPA 7.0 وتقريب بصري يصل إلى 30 ضعفًا. كما يدعم الجهاز أيضًا مجموعة محول العدسة الاحترافي 400 مم.

على الجانب الآخر، سيحتوي جهاز X500 Pro Max على شريحة Dimensity بتقنية 2 نانومتر، والتي من المحتمل أن تكون Dimensity 9600 Pro، وشاشة LTPO بدقة 2K مقاس 6.85 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز وسعة بطارية إجمالية تبلغ حوالي 8000 مللي أمبير في الساعة.

فيفو X500 برو

يُشاع أن هاتف X500 Pro سيكون خليفةً لطراز "ميني" الذي طُرح العام الماضي. 

ويُقال إنه سيأتي بشاشة OLED قياس 6.37 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. 

كما تم التأكيد على أن الهاتف سيحتوي على نفس شريحة Dimensity بتقنية 2 نانومتر الموجودة في طراز Pro Max، والتي يُرجح أن تكون Dimensity 9600 Pro.

سيستخدم هاتف Vivo X500 Pro مستشعر Phantom 900 جديدًا مصممًا خصيصًا، وقد يتميز بدقة 50 ميجابكسل. 

وبحسب التقارير، سيحتوي هاتف Vivo X500 القياسي على شاشة OLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K وبطارية سعة 7500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 90 وات وشحن لاسلكي بقوة 40 وات.

تشير التسريبات الأخيرة إلى أن الهاتف قد لا يستخدم معالج Dimensity 9600 بتقنية 2 نانومتر، بل معالج Dimensity 9500 بتقنية 3 نانومتر. وهذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار المعالجات. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر في أبريل الماضي.

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