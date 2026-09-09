شاومي تستعرض هاتفها الجديد Xiaomi 18 Fold بكاميرا 200 ميجابكسل وشاشات عريضة

كشفت شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية، خلال مشاركتها في معرض "IFA 2026" ببرلين، عن هاتفها الرائد الجديد القابل للطي "Xiaomi 18 Fold"، مقدماً تصميماً عريضاً يشبه أبعاد جواز السفر مع كاميرا رئيسية متطورة بدقة 200 ميجابكسل بالتعاون مع "لايكا"، لمنافسة أجهزة سامسونج وآبل القابلة للطي، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب مات سميث ونشره موقع Engadget التقني.

شاشات عريضة بقياسات 7.68 و5.38 بوصات

أوضح التقرير أن الهاتف يتبنى أبعاداً هندسية مميزة تجعله أقصر وأكثر عرضاً مقارنة بهاتف سامسونج "Galaxy Z Fold 8"؛ حيث يضم شاشة داخلية مرنة قابلة للطي بقياس 7.68 بوصات، وشاشة غطاء خارجية مريحة للاستخدام بيد واحدة بقياس 5.38 بوصات بنسبة أبعاد مدمجة.

ويمنح هذا التصميم تجربة مشاهدة رحبة تحاكي الأجهزة اللوحية المصغرة عند فتح الهاتف، مع سهولة حمله ووضعه في الجيب عند الإغلاق دون حواف حادة.

منظومة تصوير ثلاثية من Leica بدقة 200 ميجابكسل

أشار المصدر إلى أن شاومي لم تقدم أي تنازلات على صعيد التصوير؛ حيث زودت الهاتف بثلاث كاميرات احترافية بالتعاون مع شركة "لايكا" (Leica) الألمانية.

وتتصدر المنظومة كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بمستشعر كبير بقياس 1/1.56 بوصة، مدعومة بعدسة تقريب بيرسكوبية متطورة بدقة 50 ميجابكسل تتيح التقاط صور بورتريه فائقة النقاء وتقريب بصري بعيد المدى، إلى جانب كاميرا واسعة الزاوية تضمن جودة تصوير استثنائية تنافس أقوى الهواتف الرائدة المسطحة.

هيكل من سيراميك نيتريد السيليكون

واوضح تقرير موقع Engadget أن شاومي ابتكرت إصداراً خاصاً وفاخراً من خامة "سيراميك نيتريد السيليكون" (Silicon Nitride Ceramic)، التي تتميز بمقاومة مضاعفة للصدمات والخدوش مع خفض الوزن بنسبة 50% مقارنة بالسيراميك التقليدي.

كما يدعم الهاتف بطارية متطورة متوافقة مع تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 67 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط لإعادة شحن الهاتف بالكامل في وقت قياسي.

الأسعار والتوفر التجاري في الأسواق

ذكر التقرير أن هاتف Xiaomi 18 Fold سيتوفر بثلاثة ألوان تشمل الأحمر الجذاب والأسود والأبيض، بأسعار تبدأ من 10,999 يوان صيني (ما يعادل نحو 1,640 دولاراً أمريكياً) في السوق الصينية كمرحلة أولى، في توقيت استراتيجي يسبق مباشرة مؤتمر آبل المرتقب للكشف عن هاتف iPhone Ultra القابل للطي في الأسواق العالمية.