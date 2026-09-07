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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تتحدى الجميع بهاتف قابل للطي.. إليكم التفاصيل

هاتف Xiaomi Mix Fold 4
هاتف Xiaomi Mix Fold 4
لمياء الياسين

أعلنت شركة شاومي عن لمسة إضافية من الأناقة لهاتفها الرائد القابل للطي القادم Xiaomi Mix Fold 4 (أو شاومي فولد المستقبلي) قبيل إطلاقه الرسمي؛ 

أشارت التسريبات إلى نسخة خاصة من الهاتف مصنوعة من السيراميك بلون وردي فاتح، مما يشير  إلى أن كل قطعة في هذا الإصدار تتميز بدرجة لون فريدة وخاصة.

يحافظ الإصدار الخاص على البساطة الأنيقة للتصميم القياسي لتكمن جاذبيته الحقيقية في اللمسة الخزفية الوردية الرقيقة التي تمنحه مظهرًا ناعمًا وراقيًا. 

ميزات  هاتف Xiaomi 18 Fold

وإلى جانب الألوان الأساسية المتمثلة في الأبيض ، والأسود ، والأحمر ، يتألق الهاتف بإطار متناسق فائق النحافة، وزوايا دائرية انسيابية، مع وحدة كاميرا خلفية مبتكرة مستوحاة من مضمار السباق، يحيط بها إطار مسطح بالكامل يضفي على الهاتف طابعًا عصريًا وبسيطًا.وتحت شعار "التصميم القابل للطي المثالي"، تقدم شاومي هاتفها Xiaomi 18 Fold بشاشتين: خارجية بمقاس 5.38 بوصة وداخلية بمقاس 7.58 بوصة، وكلتاهما تأتيان بنسبة عرض إلى ارتفاع (2:1) الشبيهة بأبعاد الورق القياسية، ومدعومتين بحماية فائقة من الزجاج المرن المزدوج (UTG).أما من حيث الأداء، فالهاتف مدعوم بمعالج Xring O3 الرائد والجديد كليًا من شاومي، والذي حقق قفزة استثنائية بتخطيه 5.22 مليون نقطة على منصة الاختبارات AnTuTu. كما يعد الهاتف من أوائل الأجهزة الذكية التي تتبنى ذاكرة Changxin LPDDR6 المتطورة، لتتيح نطاقًا تردديًا هائلاً لنقل البيانات يصل إلى 113.8 جيجابايت في الثانية.

مواصفات هاتف Xiaomi 18 Fold

على الجانب الاخر يتألق الهاتف بنظام تصوير احترافي يحمل بصمة علامة لايكا (Leica) الشهيرة، حيث يضم مستشعرًا رئيسيًا خارقًا بدقة 200 ميجابكسل (بمقاس 1/1.56 بوصة)، مدعومًا بعدسة تقريب بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل تمنحك تقريبًا بصريًا يصل إلى 3.5x، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع (Ultra-Wide) بدقة 50 ميجابكسل.

وتستعرض شاومي آفاقًا جديدة للإبداع عبر أنماط تصوير استثنائية؛ حيث يمكنك استخدام الهاتف وهو مغلق ككاميرا تقليدية مع شاشة رؤية عريضة بنسبة 4:3، أو الاستفادة من الشاشة الخارجية 

وعلى صعيد الطاقة، تم تزويد الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، تعتمد على تقنية السيليكون بنسبة 20% لتمنحك كثافة طاقة هائلة تبلغ 920 واط/لتر، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 67 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

أما عن سعر الهاتف فهو سيتخطى حاجز الـ 10,000 يوان صيني، ليحجز لنفسه مكانة بارزة في فئة الهواتف الفاخرة (Premium).

معالج Xring O3 كاميرا خلفية الهواتف الفاخرة الأجهزة الذكية نقل البيانات بطارية ضخمة التصميم القابل للطي تصوير احترافي

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