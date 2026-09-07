تسريبات تكشف أبعاد هاتف iPhone Ultra القابل للطي ومقارنته بأجهزة آبل

كشفت مقارنات تقنية استندت إلى نماذج الأبعاد الهندسية لهاتف "iPhone Ultra" القابل للطي المرتقب من شركة "آبل" (Apple)، عن تفاصيل تصميمه وحجم شاشاته مقارنة بأجهزة "آيباد ميني" وهواتف "آيفون ميني"، تمهيداً لكشف النقاب عنه رسمياً خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقاً لما أورده تقرير أعده الكاتب مايكل بورخاردت ونشره موقع 9to5Mac التقني.

شاشتان خارجية وداخلية بمقاسات 5.5 و7.6 بوصات

أوضح التقرير أن هاتف iPhone Ultra، وهو أول هاتف ذكي قابل للطي تطوره شركة آبل، سيأتي مزوداً بشاشة خارجية مدمجة بقياس 5.5 بوصات، وشاشة داخلية رئيسية مرنة قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3.

وتتطابق هذه القياسات تماماً مع أبعاد هاتف سامسونج "Galaxy Z Fold 8" الذي أُطلق في يوليو الماضي، مما يوفر تصوراً واقعياً دقيقاً لملمس وحجم هاتف آبل في الاستخدام اليومي، مع تميز هاتف آبل بزوايا أكثر انحناءً وانسيابية في الهيكل الخارجي.

شاشة iPad mini كاملة تطوى داخل الجيب

أشار المصدر إلى مراجعات عملية نشرها الخبير التقني راي وونغ، قارن فيها أبعاد الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصات مع الجيل الخامس من جهاز "iPad mini" اللوحي؛ حيث بينت الصور أن المستخدم سيحصل عملياً على مساحة رؤية مطابقة لشاشة آيباد ميني ولكن دون الحواف العريضة القديمة، مع ميزة استثنائية تتمثل في إمكانية طي الشاشة الكبيرة إلى النصف لوضعها داخل الجيب والتنقل بها بسهولة تامة.

إحياء تجربة هواتف iPhone mini عند إغلاق الجهاز

واوضح تقرير موقع 9to5Mac، نقلاً عن مقارنات مصورة نشرها المدون التقني شيشير بين الهاتف المطوي وهاتف "iPhone 13 mini"، أن الهاتف القابل للطي يقدم حلاً مثالياً لعشاق الهواتف الصغيرة المدمجة؛ فرغم أن iPhone 13 mini أطول قليلاً، إلا أن هاتف آبل الجديد يقاربه في الحجم المدمج وسهولة الإمساك بيد واحدة عند استخدام الشاشة الخارجية بقياس 5.5 بوصات، ليعوض غياب فئة "ميني" التي أوقفتها آبل سابقاً.

ترقب الإعلان الرسمي وتوسيع فئات آيفون الفاخرة

ذكر التقرير أن اقتراب موعد مؤتمر آبل في سبتمبر 2026 يضع هاتف iPhone Ultra في بؤرة الاهتمام العالمي؛ حيث تراهن الشركة الأمريكية على تصميمه الهجين الذي يجمع بين هاتف صغير الحجم عند الإغلاق وجهاز لوحي متكامل عند الفتح، لتنافس بقوة في سوق الأجهزة القابلة للطي وتضع معياراً جديداً للهواتف الرائدة فائقة الفخامة.