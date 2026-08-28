قبل الشراء.. 4 مزايا حاسمة تجعل iPhone 18 Pro أفضل من iPhone Ultra

استعرض تقرير تقني نشره موقع 9to5Mac أبرز أربع مزايا عتادية وهندسية يتفوق بها هاتف "iPhone 18 Pro" المرتقب على الهاتف الأول القابل للطي لشركة "آبل" (Apple) المعروف باسم "iPhone Ultra"، مبيناً أن الفوارق التقنية تصب في صالح الطراز الكلاسيكي على الرغم من الارتفاع الكبير في سعر الهاتف المطوي.

فتحة العدسة المتغيرة في الكاميرا الرئيسية

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب رايان كريستوفل، أن هاتف iPhone 18 Pro سيحصل على ترقية جوهرية في منظومة التصوير عبر تزويد الكاميرا الرئيسية بميزة "فتحة العدسة المتغيرة" (Variable Aperture).

وتتيح هذه التقنية تحكماً دقيقاً في عمق الميدان، وتحسيناً كبيراً في التقاط صور البورتريه، إلى جانب رفع كفاءة التصوير الليلي واستيعاب الضوء في البيئات المظلمة.

وفي المقابل، تفرض قيود النحافة الفائقة في هيكل هاتف iPhone Ultra استبعاد هذه الميزة نظراً للحجم الفيزيائي الكبير الذي تتطلبه المحركات الميكانيكية للعدسة المتغيرة.

سعة البطارية وعمر التشغيل الأطول في طراز Pro Max

أشار المصدر إلى أن طراز "iPhone 18 Pro Max" سيحصل على بطارية أكبر حجماً بنسبة 10% مقارنة بهاتف iPhone 17 Pro Max، مستفيداً من مكاسب كفاءة الطاقة في معالج "A20 Pro" الجديد وشريحة الاتصال اللاسلكي "C2"، مما يجعله يقدم أطول عمر تشغيلي لبطارية في تاريخ هواتف الآيفون.

وفي المقابل، تجبر الأبعاد النحيفة للشاشتين في هاتف iPhone Ultra الشركة على استخدام بطارية ذات سعة فيزيائية أصغر حجماً لا تستطيع مجاراة أداء بطارية Pro Max.

منظومة الأمان Face ID مقابل مستشعر بصمة الإصبع

واوضح التقرير أن هواتف iPhone 18 Pro ستواصل الاعتماد على منظومة التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجه "Face ID" المستقرة والمحبوبة لدى المستخدمين، بينما سيتخلى هاتف iPhone Ultra لأول مرة في فئة الهواتف الرائدة عن بصمة الوجه لصالح مستشعر بصمة الإصبع "Touch ID"، لتفادي استهلاك المساحة الداخلية النحيفة وتجنب مضاعفة مستشعرات الوجه لتغطية الشاشتين الداخلية والخارجية معاً.

عدسة التقريب البصري وتجربة الاستخدام الكلاسيكية المألوفة

ذكرت المصادر التقنية أن طرازي iPhone 18 Pro وPro Max سينفردان بوجود عدسة تقريب بصري مخصصة (Telephoto) بفتحة عدسة أوسع لالتقاط المشاهد البعيدة بدقة عالية، بينما يقتصر هاتف Ultra على كاميرا مزدوجة تضم العدسة الرئيسية والواسعة جداً فقط.

كما يوفر هاتف Pro تجربة الاستخدام الكلاسيكية المألوفة دون الحاجة للاعتياد على آلية الطي والفتح ونسب أبعاد الشاشات الجديدة، وذلك بسعر اقتصادي مقارنة بهاتف Ultra المتوقع طرحه بأكثر من 2000 دولار.