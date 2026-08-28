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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله 3 أشخاص يقومون بالتعدى بالسب على آخر والإتيان بإشارات خادشة للحياء ، والزعم بصرفهم من أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية بالرغم من سابقة تقدمه ببلاغ ضدهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ الجارى تبلغ لقسم شرطة اللبان بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل) ، وطرف ثان: (3 أشخاص) يربط الطرفين علاقة صداقة لخلافات بينهم لقيام الأول بالتعدى بالسب على خطيبة أحد أفراد الطرف الثانى تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات ، وأمكن ضبط الطرفين ، وأبدوا رغبتهم فـى التصالح وانصرفوا من القسم.. وعقب ذلك قام الطرف الثانى بتصوير مقطع الفيديو على النحو المشار إليه.

 أمكن ضبط الطرف الثانى "الظاهرين بمقطع الفيديو" ، وبمواجهتهم إعترفو بقيامهم بتصوير المقطع المشار إليه عقب إنصرافهم من ديوان القسم بقصد التشهير بالطرف الأول.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى إشارات خادشة

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