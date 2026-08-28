امتنعا عن تحميل الركاب .. القبض على سائقى سيارتي ميكروباص بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قائدى سيارتين "ميكروباص" لقيامهما بالإمتناع عن تحميل الركاب لإجبارهم على دفع أجرة أزيد من المقررة بأحد المواقف بالبحيرة.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتان الميكروباص الظاهرتان بمقطع الفيديو "ساريتا التراخيص" وقائديهما (سائقان – مقيمان بالبحيرة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 25/الجارى داخل أحد المواقف بدائرة مركز شرطة حوش عيسى.

تم التحفظ على السيارتين.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.