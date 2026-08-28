استطلاعات الرأي تضع نتنياهو أمام منافسين أقوى وتثير مخاوف بشأن مستقبله السياسي

قالت دانا أبو شمسية مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن بنيامين نتنياهو يبدو أنه يواجه مخاوف متزايدة بشأن مستقبله السياسي، في ظل نتائج استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تشير إلى وجود شخصيات تحظى بقبول أكبر منه لدى الناخبين، موضحة أن استطلاعًا أسبوعيًا لصحيفة «معاريف» أظهر تفوق إيزنكوت على نتنياهو في مؤشرات ملاءمة رئاسة الحكومة، حيث حصل إيزنكوت على 48% مقابل نحو 38% لنتنياهو.

وأضافت «أبو شمسية» أن المنافسة لا تقتصر على إيزنكوت، مشيرة إلى تقدم بيني جانتس أيضًا في مؤشرات الملاءمة لرئاسة الحكومة، بحصوله على 45% مقابل 40% لنتنياهو، بحسب الاستطلاع الذي استندت إليه، كما لفتت إلى أن هذه الأرقام تعكس وجود شخصيات إسرائيلية يرى قطاع من الرأي العام أنها أكثر ملاءمة لقيادة الحكومة من نتنياهو.

وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، حصل على نحو 20 مقعدًا في الاستطلاع، مقابل 25 مقعدًا للحزب الذي يتزعمه إيزنكوت، بينما حصل حزب بيني جانتس على 15 مقعدًا، معتبرة أن هذه النتائج تشير إلى منافسة انتخابية قوية داخل الساحة السياسية الإسرائيلية.

وذكرت «أبو شمسية» أن أحزاب المعارضة الصهيونية، وفق نتائج الاستطلاع، تحصل مجتمعة على نحو 59 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، والمكوّن من أحزاب يمينية ودينية ومتطرفة، موضحة أن أيًا من المعسكرين لا يتجاوز بمفرده نسبة الحسم المطلوبة لتشكيل أغلبية برلمانية.