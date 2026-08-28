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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس شديد الحرارة رطب غدًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى على القاهرة 36

الأرصاد: طقس شديد الحرارة رطب غدًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى على القاهرة 36
الأرصاد: طقس شديد الحرارة رطب غدًا على أغلب الأنحاء.. والعظمى على القاهرة 36
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا /السبت/، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتظهر شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد باحتمال ضعيف جدًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون مضطربة جدًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و4.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الجديدة 37 23

6 اكتوبر 37 23

بنها 36 23

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

بلطيم 33 24

المنصورة 35 23

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 24

طنطا 35 24

دمياط 33 25

بورسعيد 34 27

الاسماعيلية 39 24

السويس 38 25

العريش 38 25

رفح 36 24

رأس سدر 39 25

نخل 37 22

كاترين 30 19

الطور 37 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 41 30

الغردقة 39 29

الاسكندرية 31 24

العلمين 30 23

مطروح 30 24

السلوم 32 23

سيوة 38 23

رأس غارب 38 29

سفاجا 38 28

مرسى علم 39 28

شلاتين 38 28

حلايب 36 27

أبو رماد 37 27

مرسى حميرة 37 27

أبرق 39 28

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 36 27

الفيوم 37 24

بني سويف 37 23

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الأقصر 42 28

أسوان 43 28

الوادى الجديد 41 22

أبوسمبل 43 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 32

المدينة 45 33

الرياض 46 30

المنامة 41 33

أبوظبى 44 31

الدوحة 42 33

الكويت 49 32

دمشق 35 19

بيروت 32 24

عمان 32 20

القدس 31 21

غزة 32 25

بغداد 46 31

مسقط 33 30

صنعاء 28 15

الخرطوم 40 30

طرابلس 36 27

تونس 40 26

الجزائر 28 22

الرباط 27 15

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 14

إسطنبول 27 20

إسلام آباد 36 27

نيودلهى 37 28

جاكرتا 34 24

بكين 27 18

كوالالمبور 36 26

طوكيو 28 22

أثينا 32 22

روما 35 21

باريس 22 16

مدريد 30 16

برلين 25 17

لندن 20 15

مونتريال 22 16

موسكو 21 11

نيويورك 27 18

واشنطن 30 20

نواكشوط 32 26

أديس أبابا 23 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة شبورة مائية

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