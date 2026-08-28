عشان السبب دا | أسرة فاتن حمامة تحسم جدل بيع شقتها في الزمالك .. خاص

حسمت أسرة سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة الجدل المثار خلال الساعات الماضية، بشأن ما تردد عن بيع شقتها في منطقة الزمالك، مؤكدة أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة.

وحرص موقع «صدى البلد» على التواصل مع أسرة النجمة الراحلة فاتن حمامة، للتأكد من حقيقة ما أُثير مؤخرًا حول بيع المنزل، خاصة مع تداول الأمر على نطاق واسع، وهو ما دفع الأسرة إلى توضيح التفاصيل وحسم حالة الجدل.

وأكدت أسرة فاتن حمامة، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، أن الحديث عن بيع منزل الفنانة الراحلة في الزمالك غير صحيح، مشددين على أن هذا الأمر «لا أساس له من الصحة»، وأن ما تم نشره وتداوله بشأن المنزل جاء نتيجة معلومات غير دقيقة.

أسرة فاتن حمامة تكشف حقيقة المنزل

وأوضحت الأسرة أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة كانت قد تركت هذا المنزل في منطقة الزمالك منذ فترة طويلة، وبالتالي لم يعد المنزل مقر إقامتها أو منزلها بالمعنى الذي يتم تداوله حاليًا، وهو ما يجعل ربط أي حديث عن العقار ببيع منزل النجمة الراحلة أمرًا غير دقيق.

وشددت الأسرة على أن فاتن حمامة لم تكن تقيم في هذا المنزل منذ سنوات، وأن المعلومات المتداولة حول بيع شقتها باعتبارها المنزل الذي كانت تعيش فيه الفنانة الراحلة ليست صحيحة، مطالبة بتحري الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار التي ترتبط بأحد رموز الفن المصري.

حقيقة ما تردد عن بيع شقة فاتن حمامة

وجاء توضيح الأسرة بعد انتشار أنباء تفيد ببيع شقة الفنانة الراحلة في الزمالك، الأمر الذي أثار اهتمام عدد كبير من محبيها وجمهورها، نظرًا لما تمثله فاتن حمامة من قيمة فنية وتاريخية كبيرة في السينما المصرية والعربية.

وأكدت الأسرة أن الموضوع غير صحيح، وأن المنزل الذي يتم الحديث عنه لم يعد منزل فاتن حمامة منذ فترة طويلة، موضحين أن تداول الخبر بهذه الصورة أدى إلى وجود حالة من اللبس لدى الجمهور، خاصة مع ارتباط اسم الفنانة الراحلة بالمنزل الذي عاشت فيه خلال فترة من حياتها.

وطالبت الأسرة بضرورة الرجوع إلى المصادر الموثوقة وأفراد العائلة عند تداول أي معلومات تتعلق بحياة الفنانة الراحلة أو ممتلكاتها، حتى لا يتم نشر أخبار غير دقيقة تتسبب في إثارة الجدل دون سند حقيقي.

فاتن حمامة.. سيدة الشاشة العربية

وتعد فاتن حمامة واحدة من أبرز نجمات الفن في تاريخ السينما المصرية، ولقبت بـ«سيدة الشاشة العربية»، بعدما قدمت على مدار مسيرتها الفنية الطويلة مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الفن المصري.

واستطاعت فاتن حمامة أن تحجز لنفسها مكانة استثنائية لدى الجمهور والنقاد، من خلال أدوار متنوعة ناقشت قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة، إلى جانب تعاونها مع عدد كبير من كبار المخرجين والفنانين على مدار عقود.

ورحلت فاتن حمامة عن عالمنا في يناير 2015، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، إلا أن أعمالها وشخصيتها الفنية لا تزال حاضرة بقوة في ذاكرة الجمهور.

وفي ختام تصريحاتها، جددت أسرة الفنانة الراحلة التأكيد على أن ما تردد بشأن بيع شقة فاتن حمامة في الزمالك غير صحيح، وأن الخبر المتداول «موضوع خاطئ ولا أساس له من الصحة»، داعية إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو إعادة نشرها قبل التأكد من صحتها.