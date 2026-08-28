هل البيض آمن خلال الصيف؟.. حقيقة انتشار السالمونيلا وطرق الحماية

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد تساؤلات المستهلكين حول مدى سلامة البيض والدواجن، خاصة في ظل المخاوف من احتمالات نمو البكتيريا وتأثير الحرارة على صلاحية المنتجات الغذائية. وفي هذا السياق، طمأن أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، المواطنين بشأن سلامة البيض المتداول في الأسواق، مؤكدًا عدم رصد إصابات بالسالمونيلا في الدجاج، مع استمرار عمليات الفحص والرقابة على المزارع وأماكن التداول.

فحوصات دورية للتأكد من سلامة الدواجن والبيض

أكد أحمد نبيل أن مزارع إنتاج البيض والدواجن تخضع لفحوصات دورية من جانب الوحدات البيطرية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف متابعة الحالة الصحية للطيور والتأكد من سلامة المنتجات.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن هيئة سلامة الغذاء تجري بدورها عمليات سحب عينات بصورة منتظمة من الدواجن والبيض في أماكن التداول، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للاستهلاك.

طبقة طبيعية تحمي البيضة من البكتيريا

وأشار رئيس شعبة بيض المائدة إلى أن البيضة تتمتع بطبقة طبيعية تغطي قشرتها وتعمل كحاجز واقٍ يساعد على الحد من وصول البكتيريا إلى داخلها.

وأوضح أن السالمونيلا لا تتمكن من اختراق البيضة بسهولة، لافتًا إلى أن احتمالات التلوث ترتبط بصورة أكبر بتعرض القشرة للتلوث أو الكسر، بما قد يسمح بانتقال البكتيريا إلى داخل البيضة.

لماذا لا يتم غسل البيض قبل تداوله؟

ولفت أحمد نبيل إلى أن البيض في مصر يتم تداوله دون غسله أو إخضاعه لعمليات معالجة من شأنها إزالة الطبقة الطبيعية الموجودة على القشرة، موضحًا أن الحفاظ على هذه الطبقة يعد أحد عوامل الحماية الطبيعية للبيضة.

هل تفسد الحرارة المرتفعة البيض؟

وحول المخاوف من تأثير درجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف على البيض، أكد رئيس شعبة بيض المائدة أن ارتفاع الحرارة في حد ذاته لا يعني فساد البيض، طالما ظلت البيضة سليمة وغير مكسورة أو مغسولة ولم تتعرض لعمليات معالجة تزيل الطبقة الواقية.

وأوضح أن البيض يمر بعدة مراحل منذ خروجه من المزرعة وحتى وصوله إلى المستهلك، بداية من النقل إلى أماكن التداول ثم السوبر ماركت، وفق آليات النقل والتخزين المتبعة.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل اهتمام متزايد بسلامة الأغذية خلال فصل الصيف، خاصة المنتجات التي قد تتأثر ظروف حفظها وتداولها بدرجات الحرارة المرتفعة، مع استمرار الجهات الرقابية في متابعة المنتجات وسحب العينات للتأكد من سلامتها.