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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يستمع لمطالب أهالي قرية"الجزيرية"ويوجه بحل مشكلات المياه والصرف

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

استمع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إلى مطالب أهالي قرية الجزيرية التابعة لمركز قنا، عقب أداء صلاة الجمعة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم الفعلية على أرض الواقع.

و استمع محافظ قنا، لمطالب عدد من أهالي القرية، والتي تمثلت في مشكلات الصرف الخاص بالمجزر الآلي، وتأخر أعمال صيانة المدرسة الابتدائية، بالإضافة إلى شكاوى ضعف مياه الشرب، والمطالبة بالإسراع في دخول مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي القرية.

وعلى الفور، وجه الببلاوي، باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية والتنسيق العاجل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية بقنا، لوضع حلول عاجلة لكافة مطالب الأهالي، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية بالقرية.

وشدد محافظ قنا، على تشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع المجزر الآلي والمدرسة للبدء الفوري في علاج أسباب الشكوى وتلافي كافة ملاحظات الأهالي، بالتوازي مع متابعة معدلات الضخ بخطوط المياه بالقرية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

وأكد الببلاوي، أن الاستماع الى مطالب المواطنين وتلبيتها تعد أولوية قصوى وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تستمع إلى مطالب المواطنين عبر كافة القنوات وأهمها التواصل المباشر مع الأهالي، للوقوف على احتياجاتهم والعمل على حلها بشكل عاجل، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بالمستوى الخدمي بكافة قرى ومراكز المحافظة.

قنا قرية الجزيرية التواصل المباشر مشروع الصرف الصحي أخبار قنا

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