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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوط الأول.. تعادل مثير بين الجونة والقناة في الدوري

فريق القناة
فريق القناة
عمرو مصطفى

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة فريق الجونة أمام فريق القناة في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تعادل إيجابي بين القناة والجونة 

سجل فريق القناة الهدف الأول عن طريق اللاعب ماولي وايو في الدقيقة 6 من الشوط الأول ، ثم نجح فريق الجونة في تسجيل هدف التعادل عن طريق أحمد جمال في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

ودخل القناة المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة  المرمى: شعبان

خط الدفاع: النجار- سامي- مهدي - راضي.

خط الوسط: صادق - إسلام حليمة - حافظ.

خط الهجوم: واياو - أبو سنة - بحيري

يملك القناة 3 نقاط من فوز في الجولة الافتتاحية على سيراميكا بينما يملك الجونة نقطة وحيدة.


تعرف على تشكيل الجونة لمباراة القناة في الدوري


أعلن أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني لفريق الجونة، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره القناة، اليوم الجمعة في تمام الخامسة مساءً، على ملعب القناة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الجونة كالتالي:

 

حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: خالد صديق - مصطفى مطاوع - صابر الشيمي - عبد الجواد تعلب

خط الوسط: عمر الجزار - نور السيد - مايكل أيوك

الهجوم: أحمد جمال - مروان محسن - أوجو صامويل

على مقاعد البدلاء: إسلام ريشة - رضا صلاح - أحمد زكي - أحمد بلية - محمد رضا - صلاح زايد - ديفيد سيموكوندا - مروان عصام - ويلفريد تيكو.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، فالقناة يتطلع لمواصلة انطلاقته وتحقيق الفوز الثاني، بينما يبحث الجونة عن تصحيح المسار وحصد أول ثلاث نقاط، لتبقى المواجهة مفتوحة على العديد من الاحتمالات

وخاض القناة مباراة ودية للبدلاء في إطار استعداداته لمواجهة الجونة.

الجونة القناة الدوري المصري بيبو تشكيل الجونة

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