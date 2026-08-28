يوم زفافها | الطفولة والأمومة ينقذ بنت 15 عامًا من الزواج بالدقهلية

تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل، لحماية طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، عقب ورود بلاغ بشأن استعداد أسرتها لإتمام مراسم زواجها بإحدى قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وذلك في يوم زفافها، في إطار جهود المجلس المستمرة لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، والتصدي لزواج الأطفال.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 تلقى بلاغًا في يوم زفاف الطفلة، يفيد باستكمال أسرتها الاستعدادات النهائية لإتمام مراسم زواجها، بعد إبرام عقد زواج عرفي لها في وقت سابق من شاب من أهالي القرية، الأمر الذي استدعى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي بإحالة الواقعة إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الدقهلية، للتحقق من صحة البلاغ. وعلى الفور، توجهت لجنة من وحدة حماية الطفل إلى مسكن الطفلة، وتم التأكد من وجود الاستعدادات الخاصة بإتمام مراسم الزفاف، مؤكدة على أن سرعة الإبلاغ تمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الأطفال والتدخل في الوقت المناسب

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ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة إجراءاتها، واستدعت أسرة الطفلة، واتخذت الإجراءات اللازمة نحو وقف إتمام الزواج، وقد وقع والد الطفلة إقرارًا بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية لافتاً إلى أنه تم التوصية بايداع الطفلة إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها بصفة مؤقتة، لحين التأكد من عدم إتمام الزواج في وقت لاحق.

وأكد الدكتور وائل عبد الرازق أنه في حين تسليم الطفلة ذويها، سيكون هناك متابعة مستمرة لحالة الطفلة من خلال وحدة حماية الطفل، للاطمئنان على أوضاعها والتأكد من توفير بيئة آمنة لها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال رصد أي محاولات لإتمام الزواج بالمخالفة للقانون.

وقال الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن زواج الأطفال يمثل أحد أشكال تعريض الطفل للخطر، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا من الجنسين، مؤكدًا أن المجلس يتعامل مع كافة البلاغات المتعلقة بزواج الأطفال بكل جدية وسرعة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حماية الأطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى.

وناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي محاولات لزواج الأطفال من خلال خط نجدة الطفل 16000، الذي يعمل على مدار الساعة، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 01102121600 .

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر إلى النيابة العامة، وإلى أعضاء وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الدقهلية، على جهودهم وتعاونهم في اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الطفلة، بما يحقق مصلحتها الفضلى ويصون حقوقها.