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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول بين الشرقية إنبي ووادي دجلة بالدوري

وا.ي دجلة
وا.ي دجلة
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الشرقية إنبي ووادي دجلة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، على ستاد السلام  في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وافتتح وادي دجلة التسجيل عن طريق سيف تقا في الدقيقة 4، وتعادل محمود كهربا لصالح الشرقية إنبي في الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

تشكيل الشرقية إنبي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية إنبي بقيادة محمد بركات،  عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة وادي دجلة، الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الشرقية إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا - سيف الخشاب - حازم تمساح.

خط الوسط: علي إيهاب - عماد ميهوب - محمود كهربا.

خط الهجوم: محمد عصام – حسام إيفونا - أحمد نادر حواش.

تشكيل وادي دجلة

أعلن الجهاز الفني لفريق وادي دجلة، بقيادة محمد الشيخ، التشكيل الأساسي لمواجهة الشرقية إنبي، في المباراة التي تجمع الفريقين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل وادي دجلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: شادي ماهر، سيف تقا، محمد رجب، أحمد رضا.

خط الوسط: أحمد سكولز، محمود عادل، محمود عبد العاطي، أحمد رفعت، حمزة حسان.

خط الهجوم: محمود دياسطي.

البدلاء: زياد صيام، عمر عدلي، محمد عبد الرحيم، أحمد دحروج، محمد جهينة، زياد أسامة، محمد فتحي، فرانك بولي، أحمد الشيمي.

ويبحث وادي دجلة عن تحقيق انتصاره الأول في الدوري، بعدما استهل مشواره بالتعادل السلبي مع زد في الجولة الأولى.

في المقابل، يدخل الشرقية إنبي المباراة بحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام الأهلي بنتيجة 3-2، بعدما تقدم الفريق بهدفين نظيفين، قبل أن يقلب الأهلي تأخره إلى فوز مثير.

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