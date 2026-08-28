تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد من فك غموض واقعة مقتل فني الميكانيكا فهيم عصام الدين محمد منير، الشهير بالأسطى بلبل، داخل ورشته بمنطقة فاطمة الزهراء بنطاق حي الضواحي، بعد تحديد مرتكب الواقعة وضبطه، وكشفت التحريات عن تورط ابن زوجة المجني عليه في ارتكاب الجريمة بتحريض من والدته زوجة المجني عليه.



بتحريض من زوجته.. فك لغز مقتل الأسطى بلبل ميكانيكي بورسعيد على يد ابن زوجته داخل ورشته

وكان الأسطى بلبل، في العقد الخامس من العمر، قد عُثر عليه داخل ورشته وقد فارق الحياة إثر إصابته بطعنة نافذة بالرقبة، فيما عُثر بجواره على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، كما تبين الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الموجود بالمنطقة وسيارة المجني عليه.



وكشفت التحريات أن المتهم، وهو ابن زوجة المجني عليه، أقدم على ارتكاب الجريمة بتحريض من والدته، على خلفية سوء معاملة المجني عليه لهما والتعدي على زوجته بالضرب، قبل أن يحاول إخفاء معالم الجريمة من خلال الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة والسيارة وتركها أسفل مسكنه.



وانتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى موقع الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما واصلت أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد دور كل متهم فيها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على جهات التحقيق المختصة.