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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة الإسراء بحي الضواحي

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بمنطقة الإسراء بحي الضواحي
محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بمنطقة الإسراء بحي الضواحي
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، الخميس، أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بمنطقة الإسراء بحي الضواحي

رافق المحافظ خلال الجولة محمد الشناوي، رئيس حي الضواحي، والمهندس حسن البسيوني، رئيس منطقة تعمير بورسعيد، حيث تفقد أعمال التطوير الجارية، واطلع على معدلات التنفيذ، موجهًا بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في تنفيذ الأعمال، وسرعة الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد.

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة جودة التنفيذ ومعدلات الإنجاز بشكل مستمر، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تظهر خلال مراحل التنفيذ.

وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بالمنطقة، وتنفيذ أعمال البنية التحتية، وتركيب بلدورات جديدة، وتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب إحلال وتجديد شبكات ونوازل الصرف الصحي ورفع كفاءة أعمدة وكشافات الإنارة.

كما تتضمن خطة التطوير التوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين البيئة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمنطقة الإسراء، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لرفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف الأحياء، مع إعطاء أولوية لأعمال البنية التحتية والرصف وتحسين مستوى الخدمات، بما يحقق بيئة حضارية وآمنة تليق بالمواطنين.

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