منع دخول مندوبي المبيعات حظر الأنشطة الدعائية بالمدارس في العام الدراسي الجديد

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، منع دخول مندوبي المبيعات، أو ممثلي الجهات التجارية والدعائية إلى المدارس في العام الدراسي الجديد.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حظر تنفيذ أو تنظيم أية أنشطة، أو حملات تسويقية، أو ترويجية أو تجارية داخل المدارس ، بما يحافظ على حيادية المؤسسة التعليمية، ويحول دون استغلال البيئة المدرسية في أغراض لا تتصل بالعملية التعليمية، أو أهدافها التربوية.

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس.. ماذا قررت التعليم؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه قد تقرر رسمياً "حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية، حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية مختلفا عن موعد المدارس الحكومية، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا.

خريطة العام الدراسي الجديد 2027