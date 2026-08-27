رفض العمل بالأرض .. شاب يطعن والده وشقيقه في أبوقرقاص بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، من القبض علي شاب لقيامه بالتعدي على والده وشقيقه بسلاح أبيض «سكين» بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا ، إثر خلافات أسرية نشبت بينهم بسبب رغبتهما في أن يعمل معهما بالأرض الزراعية، بينما رفض ذلك.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بتلقيه بلاغا من مستشفى الفكرية المركزي، بوصول م.ح.ت، 70 عامًا، مصابًا بجروح طعنية بالصدر ونجله ع.م ح 45 عامًا فلاح، مصابًا بجرح بالصدر وجروح قطعية بأصابع اليد اليمنى .

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى ومكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشادة كلامية بين المصابين ونجل الأول وشقيق الثاني، ع.م.ح 39 عامًا، فلاح، بسبب خلافات أسرية، على خلفية رغبة الأب ونجله في أن يعمل المتهم معهما بالأرض الزراعية، إلا أنه رفض، ما أدى إلى تطور الخلاف إلى مشاجرة.

وخلال المشاجرة، تعدى المتهم على والده وشقيقه باستخدام سلاح أبيض «سكين» كان بحوزته، محدثًا إصابتهما المشار إليها.

وفي محضر الشرطة، اتهم المصابين، المتهم بالتسبب في إصابتهما، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأقر المتهم بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن الخلاف سببه رغبة والده وشقيقه في عمله بالأرض الزراعية ورفضه لذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة وظروفها، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات