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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ المنيا يشهد إطلاق 40 مشروعًا صغيرًا للأسر بـ دير الجرنوس

نائب محافظ المنيا خلال اللقاء
نائب محافظ المنيا خلال اللقاء
ايمن رياض

شهد الدكتور محمد علي جبر، نائب محافظ المنيا ، إطلاق 40 مشروعًا صغيرًا لصالح 40 أسرة بقرية دير الجرنوس بمركز مغاغة، وذلك ضمن أنشطة مشروع «تمكين المجتمعات الريفية في محافظة المنيا»، الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بتمويل من سفارة النرويج بالقاهرة، وبشراكة حكومية مع وزارة التضامن الاجتماعي كشريك رئيسي، وبدعم من المجلس القومي للمرأة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، وذلك إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بمتابعة جهود التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية .

ويستهدف المشروع تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لنحو 2000 أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» في 10 قرى من قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، من خلال توفير الدعم والتدريب لإقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرات الأسر على تنمية مواردها وتحقيق دخل مستدام.

وتنوعت المشروعات التي تم إطلاقها بدير الجرنوس بين تجارة الأعلاف ومستلزمات الدواجن، وتجارة المجمدات، وتجارة وحياكة الملابس والمفارش، وخدمات توصيل أسطوانات البوتاجاز للمنازل، إلى جانب مشروعات تربية الدواجن ودش الحبوب، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الريفي وطبيعة السوق المحلية.

وخلال اللقاء، استمع نائب المحافظ إلى المستفيدات، وتعرف على طبيعة المشروعات وخططهن المستقبلية للتطوير والتوسع، كما استمع إلى شرح من فريق المشروع حول مراحل تأهيل المستفيدات، وما تضمنته التدريبات المتخصصة في مجال إدارة الأعمال الزراعية، من توليد أفكار المشروعات وفقًا لاحتياجات المجتمع وقدرات المستفيدات، ودراسة السوق، وإعداد خطط التشغيل والخطط المالية، وحساب التكاليف والأرباح، وإدارة سجلات المشروعات.

كما أدار الدكتور محمد علي جبر حوارًا مع عدد من قادة المجتمع المحلي ورجال الدين حول آليات العمل في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أهمية الحفاظ على المشروعات والمكتسبات التي تحققت بالقرى المستهدفة، ورفع الوعي بأهداف المبادرة ومراحل تنفيذها، بما يضمن استدامة أثرها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

حضر اللقاء الدكتور عماد إسماعيل، مدير مشروع تمكين المجتمعات الريفية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والدكتور مصطفى سعد، خبير ريادة الأعمال الزراعية، والسيدة جورجينا، خبيرة النوع الاجتماعي، وأشرف سيد، المنسق الميداني للمشروع، والدكتورة نجاح التلاوي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إلى جانب عدد من قيادات المجتمع المحلي بمغاغة ودير الجرنوس، ومن بينهم القمص شنودة جرجس والقس متى، كاهنا كنيسة السيدة العذراء مريم بدير الجرنوس، وماهر روفائيل، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء مصر الحرة للخدمات الاجتماعية، الجمعية المنفذة للمشروع.
 

المنيا نائب محافظ المنيا مغاغه دير الجرنوس مغاغة سفارة النرويج بالقاهرة الفاو محافظة المنيا

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