مصرع شخص بطلق ناري خلال مشاجرة بأبوقرقاص في المنيا

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يتضمن وقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شخص متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للعرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.