تناولت مبيدا حشريا.. فتاة تتخلص من حياتها بملوي في المنيا

شهدت إحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا، وفاة فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، إثر تناولها مادة سامة «مبيد حشري» داخل منزلها، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير امن المنيا، اخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، يفيد بتلقيه بلاغا من المستشفى التخصصي، بوصول «ر.ع.ع» 20 عامًا، آنسة جثة هامدة، إثر تناول مادة سامة «مبيد حشري».

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية إقدام الفتاة على الانتـ حار بتناول المادة السامة، وذلك على خلفية مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية بينها وبين والدتها.

وتحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتولت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في الواقعة.