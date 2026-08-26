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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شارع الفن يواصل إثراء الحركة الثقافية على كورنيش النيل ومحافظ المنيا: الفنون بوابة لترسيخ الوعي

شارع الفن
شارع الفن
ايمن رياض

تواصل محافظة المنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الثقافية «شارع الفن» على كورنيش النيل أمام البنك الأهلي، يومي الخميس والجمعة 27 و28 أغسطس 2026، والتي ينظمها فرع ثقافة المنيا، بهدف تنشيط الحركة الإبداعية في «عروس الصعيد»، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الفنون البصرية والعروض الفنية والمسرحية والتراث الشعبي.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة حريصة على تحويل الميادين والمتنزهات العامة إلى منصات تفاعلية حية تستوعب طاقات الشباب والمبدعين، مشيرًا إلى أن الفنون والثقافة تمثلان إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لبناء الوعي والارتقاء بالذوق العام لدى المواطنين.

وأضاف المحافظ أن إتاحة المنتج الثقافي في المساحات المفتوحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، تضمن وصول الفنون والأنشطة الثقافية المتميزة إلى مختلف شرائح المجتمع في مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في رعاية الموهوبين واكتشاف المواهب الشابة وترسيخ الهوية الوطنية.

من جانبها، أوضحت رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، أن برنامج الفعاليات أُعد بما يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، مع التركيز على إشراك الجمهور في الأنشطة التفاعلية والورش الفنية الحية، مؤكدة حرص الفرع على استثمار المساحات المفتوحة على كورنيش النيل للوصول بالخدمات الثقافية إلى أكبر عدد من المواطنين، واكتشاف المواهب الشابة ورعايتها.

وتستهل الفعاليات أنشطتها يوم الخميس 27 أغسطس، بتقديم عرض فني لفرقة كورال الأطفال، بالتزامن مع تنظيم سلسلة من الورش الفنية التفاعلية، التي تتضمن الرسم على الوجه ورسم الطبيعة الحية، إلى جانب افتتاح معرض للكتاب وتنظيم ورشة متخصصة للحرف اليدوية الموجهة لزوار الكورنيش.

وتُختتم الفعاليات يوم الجمعة 28 أغسطس بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية، لتسليط الضوء على التراث المحلي، بالتوازي مع استكمال ورش الرسم والحرف اليدوية بالتعاون مع «نادي المرأة»، بالإضافة إلى تقديم ورشة «حكي بالعرائس» للأطفال، واستمرار استقبال الجمهور بمعرض الكتاب.

أنشطة ثقافية

وتأتي فعاليات «شارع الفن» في إطار جهود محافظة المنيا وفرع ثقافة المنيا لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية في الأماكن المفتوحة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإتاحة الفنون لمختلف فئات المواطنين بصورة مباشرة ومجانية.

محافظ المنيا شارع الفن فرع ثقافة المنيا اكتشاف المواهب انشطة ثقافية

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