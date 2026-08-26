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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 334 مخالفة تموينية بالمنيا.. ومصادرة 10 آلاف عبوة مكملات غذائية منتهية الصلاحية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفات والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية نفذت حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 334 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، إلى جانب ضبط كميات من السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ عليها قبل طرحها بالأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي إطار جهود الأجهزة الرقابية لمجابهة الغش التجاري وحماية صحة وسلامة المواطنين، أسفرت الحملات عن ضبط 10 آلاف و460 كيسًا من المكملات الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد مخازن الأدوية، وذلك قبل طرحها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ألبان الأطفال المدعمة 

كما أسفرت الحملات عن ضبط كمية من عبوات ألبان الأطفال المدعمة غير المصرح بتداولها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وعلى صعيد الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات عن تحرير 248 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وتبديد والتصرف في كميات من الدقيق المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب مخالفات الغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت الحملات عن تحرير 83 محضرًا لمخالفات متنوعة، من بينها 14 محضرًا لسلع مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 3 آلاف و900 علبة عصير، وطن أعلاف، وطن دقيق، وكميات من المقرمشات، ومنظفات سائلة، بالإضافة إلى كميات من السجائر والأسمدة وإكسسوارات السيارات.

كما رصدت الحملات 3 محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم مصادرة طن و500 كيلوجرام لبن، ولحوم، إلى جانب كميات من البويات.

وفي إطار الرقابة على الأنشطة التجارية، قامت الحملات بتحرير 24 محضرًا لإدارة منشآت دون ترخيص، فضلًا عن تحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، ومصادرة 151 كيلوجرامًا من اللحوم البلدية.

وشملت الحملات أيضًا تحرير 18 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، و22 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك في إطار التأكد من التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة وحماية حقوق المستهلكين.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود، تم تحرير محضرين، أحدهما بشأن التلاعب في معايير مسدسات الضخ بما يؤثر على الكميات المنصرفة للمواطنين، والآخر بشأن إدارة محطة وقود بنظام «طلمبة رصيف» دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة كمية من المواد البترولية.
 

المنيا مديرية التموين حملات تفتيشية محطات الوقود مخازن الأدوية

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