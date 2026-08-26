الرئيس اللبناني يشدد على أهمية مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون على أهمية مواصلة الجاهزية لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وترسيخ سيادة القانون من خلال تطبيق القوانين بحزم وعدالة، وتأمين الخدمات للجميع بشفافية وانضباط، وصون التماسك الداخلي عبر الحفاظ على أمن المواطن واستقرار المؤسسات.

جاء ذلك في تهنئة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون للضباط و والموظفين والعسكريين، بالعيد الحادي والثمانين لتأسيس الأمن العام، الذي يصادف في 27 أغسطس الجاري.

وتطرق الرئيس اللبناني إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي يعاني منها العسكريون في الأمن العام، أسوة بزملائهم في المؤسسات العسكرية والأمنية وجميع اللبنانيين، مؤكداً أن الحكومة تعالجها بالإرادة الصلبة والعمل المؤسساتي الجاد وتضافر جهود الجميع لاستعادة العافية وبناء غد أفضل.

وأكد أن التضحيات التي يقدمونها هي محل فخر لدى جميع اللبنانيين، ولن تضيع سدى.

وقال الرئيس عون إن هذه المناسبة تأتي ولبنان يمر بمرحلة دقيقة واستثنائية من تاريخه، تتشابك فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتضع مؤسسات الدولة أمام امتحان الصمود والجاهزية.

وأشار إلى أن المديرية العامة للأمن العام أثبتت، وسط هذه الظروف القاسية، أنها صمام أمان، إذ واصل العاملون فيها أداء مهماتهم الوطنية واللوجستية والأمنية بكفاءة عالية وثبات لم ينكسر أمام الأزمات.

وأكد عون أن الرهان اليوم يزداد على الأمن العام وسائر المؤسسات العسكرية والأمنية، معتبراً أن هذا الرهان هو على بقاء الدولة ومفهوم القانون، وقال إن الأمن العام يشكل خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع، والعين الساهرة على سيادة الوطن، والمرآة التي تعكس وجه لبنان الحضاري والمؤسساتي.