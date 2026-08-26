تحول خطير في مسار حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا يحدث عسكريا؟ سمير أيوب خبير الشؤون الروسية يجيب

أكد الدكتور سمير أيوب، خبير الشؤون الروسية، أن التصعيد على جبهة الصراع بين روسيا وحلف الناتو يتخذ منحى خطيراً، مع دعم بعض الدول علناً للضربات الأوكرانية داخل العمق الروسي، فيما جاء الرد الروسي واسعاً وقاسياً.

وقال أيوب، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن استمرار التصعيد يستدعي لجمه أو فتح نافذة للمفاوضات، مشيراً إلى أن زيارة مسؤول الاستخبارات الأميركي إلى موسكو قد تحمل مقترحات تهدف إلى خفض التوتر، خصوصاً أن التطورات الميدانية لا تصب في مصلحة أوكرانيا أو أوروبا.

وأضاف أن المبادرة على جبهة الميدان باتت بيد الجيش الروسي، الذي يواصل تقدمه وتنفيذ ضربات قوية على أوكرانيا، خلافاً لتوقعات واشنطن وأوروبا بشأن استنزاف القدرات الروسية، ورأى أن الملف يتداخل أيضاً مع قضايا الأسرى والقطب الشمالي والشرق الأوسط وإيران.