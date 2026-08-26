لماذا سافر رئيس المخابرات الأمريكية سرًا إلى روسيا؟

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، سافر إلى روسيا لحضور اجتماعات في موسكو يوم أمس الثلاثاء.

زيارة راتكليف

ونشرت كل من شبكة سي بي إس نيوز وموقع أكسيوس الإخباري تقريراً عن زيارة راتكليف، المدير السابق للاستخبارات الوطنية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يرأس حالياً وكالة الاستخبارات المركزية.

ولم توضح وسائل الإعلام هوية الأشخاص الذين التقى بهم راتكليف أو موضوع المحادثات.

ولم يرد ممثلو وكالة الاستخبارات المركزية على الفور على طلب للتعليق على هذه التقارير.

أما الكرملين، فقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه ترتبط زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو بـ«اتصالات بين أجهزة الاستخبارات».



بيانات موقع "فلايت رادار 24"

أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتبادلات تتبع الملاحة الجوية هبوط طائرة نقل عسكرية أمريكية ضخمة في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو، في تحرك جوي نادر يعيد إمكانية استئناف القنوات الدبلوماسية المباشرة بين واشنطن وموسكو بشأن الملف الأوكراني.

بوينج جلوب ماستر (C-17 Globemaster III)

وأوضحت البيانات الفنية أن الطائرة، من طراز بوينج جلوب ماستر (C-17 Globemaster III) وتعتلي رقم التسجيل الأمريكي "07-7181"، كانت قد أقلعت بصورة مباشرة من العاصمة اللاتفية ريجا لتصل إلى مطار فنوكوفو عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش.

وجاء وصول الطائرة إلى ريجا في 23 أغسطس قادمة من قاعدة "كامب سبرينجز" الجوية بولاية ميريلاند، المتاخمة لقاعدة "أندروز" الرئاسية المخصصة للتحركات الرسمية رفيعة المستوى.

لماذا الزيارة الآن؟

يأتي ذلك، بعد آخر رحلة جوية مباشرة لطائرة مسجلة في الولايات المتحدة عبر الأجواء الأوروبية نحو روسيا في يناير الماضي، والتي نقلت المبعوثين الخاصين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر لإجراء محادثات سلام مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الملف الأوكراني.

كما وتأتي هذه التطورات الميدانية عقب تعثر وتوقف المحادثات الثنائية بين البلدين وتراجع زخمها بفعل تركيز واشنطن على تداعيات حرب إيران والتصعيد الإقليمي الموازي.

ويقول مراقبون أن الزيارة التي يقوم بها جون راتكليف غالبًا ستركز على ملف أوكرانيا، وقبل منه الملف الإيراني ومعرفة نبض روسيا من إيران وإلى أي مدى قد تبدي روسيا مرونة مع الطلبات الأمريكية، في ظل محاولة أمريكا قطع الوصول عن إيران وزيادة حصارها.