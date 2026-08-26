شوبير: محدش في مصر عارف يوصل لبيزيرا.. ومش عارفين الحقيقة فين

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات أزمة خوان بيزيرا لاعب الزمالك، مؤكدًا أن محاولات التواصل مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة لم تصل إلى نتيجة، وسط حالة من الغموض تسيطر على موقفه.

خوان بيزيرا

وقال شوبير عبر إذاعة «أون سبورت»: «محدش في مصر عارف يوصل لبيزيرا، وموضوع بيزيرا كل يوم تحس إنه بيتكعبل، والناس مابقتش عارفة الحقيقة فين، وإحنا عشان مش عارفين نوصل لبيزيرا فمش عارفين نقول لكم الخبر الصحيح».

وأضاف: «إحنا اجتهدنا بكل الطرق، نوصل للمحامي، نوصل للاعب، نوصل لوالده، مش عارفين، ومش إحنا بس، مفيش حد في مصر عارف يوصل له، مفيش غير هو الولد نفسه اللي طلع في بث، وياريته ما طلع في بث مباشر، وعيب إنه كان يقول الكلام ده: نو كام باك، مش راجع تاني».

وكانت أزمة بيزيرا قد شهدت تطورات متلاحقة خلال الأيام الماضية، بعدما غاب اللاعب عن تدريبات الزمالك، وسط محاولات من النادي للتواصل معه وحسم موقفه.