علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على خادمة تبلغ من العمر 40 عامًا، تعمل لدى بلوجر شهير، لاتهامها بسرقة مبلغ مالي ومقتنيات من داخل شقته بمدينة نصر، عقب خلافات نشبت بينهما بسبب رفضه الزواج منها.

وكان البلوجر قد أبلغ الشرطة باكتشاف سرقة 150 ألف جنيه، و3 شاشات، و3 هواتف محمولة، و5 ميكروفونات خاصة بالبث.

وكشفت التحريات عن نشوء علاقة عاطفية بين الطرفين قبل نحو 6 أشهر، قبل أن تتطور الخلافات بينهما.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة بوجود العلاقة وإحداث تلفيات داخل الاستوديو، لكنها نفت ارتكاب السرقة، وعُثر بحوزتها على هاتف و3 ميكروفونات، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.