يعاني كثير من الأشخاص من الصداع بشكل متكرر، خاصة مع ضغوط العمل، قلة النوم، الجلوس لساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، وعدم شرب كمية كافية من الماء. وفي الوقت الذي يلجأ فيه البعض إلى المسكنات فور الشعور بالألم، يمكن تجربة بعض الخطوات البسيطة التي قد تساعد على تخفيف الصداع الخفيف دون أدوية.

حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية

ومن أبرز الحيل التي يمكن تجربتها شرب كوب كبير من الماء ثم الاسترخاء في مكان هادئ ومظلم، مع وضع كمادة باردة على الجبهة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وقد تكون هذه الخطوات مفيدة خصوصًا عندما يكون الصداع مرتبطًا بالإجهاد أو الجفاف أو التعرض للضوء والضوضاء، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا قد يساعد شرب الماء في التخلص من الصداع؟

الجفاف من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالصداع، لذلك فإن تعويض السوائل قد يساعد الجسم على استعادة توازنه وتقليل الألم لدى بعض الأشخاص.

حيلة بسيطة تخلصك من الصداع بدون أدوية.. جربها قبل المسكن

ولا يعني ذلك أن كل أنواع الصداع سببها نقص الماء، لكن إذا مر وقت طويل دون شرب السوائل، خصوصًا خلال الطقس الحار أو بعد التعرق، فمن المفيد البدء بشرب الماء تدريجيًا.

الكمادة الباردة.. حيلة سهلة لتخفيف الصداع

يمكن وضع قطعة قماش باردة أو كمادة باردة على الجبهة لمدة 10 إلى 15 دقيقة، مع تجنب وضع الثلج مباشرة على الجلد.

وقد يساعد البرد على تقليل الإحساس بالألم، كما يمنح شعورًا بالراحة، خاصة عند الإصابة بصداع نابض أو بعد يوم طويل من الإجهاد.

ابتعد عن الهاتف والإضاءة القوية

إذا بدأ الصداع بعد ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فمن الأفضل أخذ استراحة من الشاشات وإراحة العينين.

اجلس في غرفة هادئة ذات إضاءة منخفضة، وأغلق الهاتف لبعض الوقت، وحاول الاسترخاء لمدة 15 إلى 20 دقيقة. كما أن الابتعاد عن الضوضاء قد يكون مفيدًا إذا كان الصداع يزداد مع الأصوات المرتفعة.

تدليك الرأس والرقبة قد يساعد أيضًا

يمكن إجراء تدليك لطيف للصدغين وفروة الرأس والجزء الخلفي من الرقبة لبضع دقائق. وقد يساعد ذلك على تخفيف التوتر العضلي، خاصة إذا كان الصداع مصحوبًا بشد في الرقبة أو الكتفين.

ويُفضل أن يكون التدليك بلطف دون الضغط بقوة على الرأس أو الرقبة.

لا تهمل النوم والراحة

قلة النوم من العوامل التي قد ترتبط بالصداع، لذلك إذا كان الجسم مرهقًا، فإن الحصول على قسط مناسب من الراحة قد يكون أفضل من الاستمرار في العمل أو استخدام الهاتف.

كما يُنصح بالحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة قدر الإمكان، وتجنب السهر المتكرر.

متى يكون الصداع علامة تستدعي الطبيب؟

رغم أن معظم حالات الصداع ليست خطيرة، فإن هناك أعراضًا لا ينبغي تجاهلها. ويجب طلب الرعاية الطبية العاجلة إذا ظهر صداع شديد ومفاجئ بصورة غير معتادة، أو صاحبه ضعف أو تنميل في أحد أجزاء الجسم، اضطراب في الكلام أو الرؤية، فقدان الوعي، ارتباك، ارتفاع شديد في الحرارة أو قيء متكرر.

كذلك إذا أصبح الصداع متكررًا أو شديدًا ويؤثر على الحياة اليومية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب بدل الاعتماد المستمر على الحلول المنزلية.