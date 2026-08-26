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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ساندي تتألق بإطلالة صيفية لافتة .. نظارة شمسية وتيشيرت بطابع فني | شاهد

ساندي
ساندي

شاركت الفنانة ساندي جمهورها مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها بإطلالة صيفية عصرية، خطفت الأنظار بتفاصيلها البسيطة والمميزة، مع أجواء مشمسة أضفت طابعًا حيويًا على ظهورها.

تفاصيل إطلالة ساندي

وظهرت ساندي في الصور مرتدية تيشيرت باللون الأخضر الزيتي الفاتح، تميز بطبعة فنية كبيرة في منتصفه، ونسقته مع شعرها الأسود الطويل المنسدل على كتفيها، بينما جاءت النظارة الشمسية كبيرة الحجم لتضيف لمسة أنيقة وعصرية إلى الإطلالة.

كما اعتمدت ساندي على إكسسوارات بسيطة، من بينها أساور رفيعة باللون الأحمر في معصمها، وحافظت على مكياج ناعم وطبيعي أبرز ملامحها، مع اختيار تسريحة شعر منسدلة تتناسب مع أجواء الصور الصيفية.

وفي إحدى اللقطات، ظهرت ساندي أمام نافذة تطل على أجواء مفتوحة وسماء زرقاء، بينما جلست في لقطة أخرى على طاولة ذات تصميم شبكي، لتجمع إطلالتها بين العفوية والأناقة الصيفية.

ساندي

طابع كاجوال يغلب على الإطلالة

وتفاعل متابعو ساندي مع الصور، خاصة مع اختيارها قطعًا مريحة تجمع بين الطابع الكاجوال واللمسة الفنية، إلى جانب اعتمادها على النظارة الشمسية كعنصر أساسي في تنسيق الإطلالة.

وأختارت ساندي تيشيرت أخضر زيتي فاتح بطبعة فنية أمامية، ونظارة شمسية كبيرة بإطار فاتح وعدسات داكنة متدرجة، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدل مع غرة أمامية.

ساندي

مكياج وإكسسورات ساندي

أما عن الإكسسوارات فقد اختارت ساندي أساور رفيعة وبسيطة باللون الأحمر، مع مكياج ناعم وطبيعي مع إبراز بسيط للشفاه والعينين.

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