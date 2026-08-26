مليار ونصف في أيام.. «شبانة» يكشف حصيلة اشتراكات فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يواصل التوسع الاستثماري والإنشائي، مشيرًا إلى أن النادي يمتلك موارد ذاتية وقدرات استثمارية ضخمة، لا تتوافر بهذا الشكل في أي نادٍ آخر بالشرق الأوسط.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يُذاع على قناة "CBC": "الأهلي أعلن منذ أيام رسميًا غلق المرحلة الأولى من العضوية بفرع المنصورة الجديدة، وبعدها بـ48 ساعة أعلن توقيع عقد إنشاء فرع جديد في سوهاج، وهذا استمرار لتنمية إنشائية ضخمة، ولا يوجد نادٍ في الشرق الأوسط يمتلك موارد ذاتية بهذا الشكل".

وأضاف: "شركة تطوير عقاري هي التي ستتولى إنشاء فرع الأهلي الجديد في سوهاج، والأهلي خلال شهر ونصف جمع أكثر من مليار ونصف المليار جنيه من العضوية في فرع المنصورة الجديدة".

وتابع شبانة: "الأهلي، أو أي نادٍ بهذه المكانة، سيكون له وجود قوي في منطقة الصعيد على المستوى الإنشائي والرياضي، مع نقل خبراته واسمه ومكانته الكبيرة إلى داخل الصعيد".

ووجه شبانة رسالة إلى مسؤولي النادي الأهلي، قائلًا: "أقول للأهلي: أكمل وسِر على بركة الله، ويمكن أن تتحرك باقي الأندية وتفهم الأمر بعيدًا عن الكيد، فالأهلي لديه قدرة استثمارية غير موجودة في أي نادٍ في الشرق الأوسط".

وأردف: "الأهلي لو أنشأ أي فرع في أي منطقة، سيبيع العضويات في دقائق".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "مدينة سوهاج الجديدة نتاج مشروعات ضخمة شهدتها مصر خلال آخر 10 سنوات، وهذه مشروعات دولة ضخمة، والأهلي أصبح يستثمر فيها".