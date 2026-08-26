بتكلفة 100 مليار دولار .. إيلون ماسك يستعد لبناء أكبر ميناء فضائي في العالم

كشفت شركة سبيس إكس أمس الثلاثاء، عن خططها لإنشاء ميناء فضائي ضخم بتكلفة 100 مليار دولار في لويزيانا، حيث تخطط لإطلاق صاروخها العملاق "ستارشيب" آلاف المرات سنويًا.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال بناء الميناء الفضائي بحلول نهاية العام المقبل بالقرب من الساحل الجنوبي لمقاطعة فيرميليون في لويزيانا، مع استهداف أول عملية إطلاق في عام 2029، وفقًا لموقع إلكتروني متخصص في التنمية الاقتصادية، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وسيمثل هذا المشروع نقلة نوعية لشركة سبيس إكس وقطاع الصواريخ الأمريكي، ما يجعل لويزيانا، التي لم يسبق لها استضافة أي عملية إطلاق مدارية، ربما أكثر مراكز الإطلاق ازدحامًا على مستوى العالم.

وسيُطلق على مجمع سبيس إكس الجديد اسم "ستاربيس، لويزيانا"، تيمنًا باسم مدينة الشركة التي تأسست حديثًا في جنوب تكساس.

وتُعد "ستاربيس، تكساس" المقر الحالي لمرافق اختبار وتطوير "ستارشيب"، والموقع الذي انطلقت منه 13 رحلة تجريبية حققت نجاحات متفاوتة.

مع ذلك، سيستضيف موقع لويزيانا رحلات صاروخ ستار شيب بمجرد تشغيله، بعد أن أثبت قدرته على نقل الشحنات إلى المدار بأمان كما تخطط سبيس إكس لهبوط واستعادة جميع أجزاء صواريخ ستار شيب، بما في ذلك المركبة الفضائية العلوية، وهو أمر لم يسبق له مثيل، وذلك لتمكين إعادة استخدام الصواريخ بسرعة وخفض تكلفة كل عملية إطلاق.

هذا يعني أن لويزيانا لن تصبح مركزًا لعمليات الإطلاق فحسب، بل ستضم أيضًا العديد من الأبراج الشاهقة، التي يبلغ ارتفاعها مئات الأقدام، والتي ستُستخدم لاستعادة الصواريخ والمركبات الفضائية عند عودتها من الفضاء.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، على منصته للتواصل الاجتماعي "X" أمس الثلاثاء: "ستضم قاعدة ستار بيس لويزيانا في نهاية المطاف أكثر من اثني عشر برج إطلاق، مما سيمكن من إجراء أكثر من 30 رحلة ستار شيب يوميًا، ويجعلها أكبر موقع إطلاق على وجه الأرض!".

خلال فعالية إعلانية في لويزيانا أمس الثلاثاء، وصفت جوين شوتويل، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة سبيس إكس، المشروع بأنه "ميناء فضائي مكتفٍ ذاتيًا، مزود بإنتاج الوقود، وتوليد الطاقة، وقدرات الشحن في المياه العميقة، ومرافق معالجة المركبات، وربما مطار".