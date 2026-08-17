أثرياء العالم ساهموا بمليارات الدولارات لدعم "سبيس إكس" وإيلون ماسك

كشفت مكاتب استثمارية تدير ثروات أفراد فاحشي الثراء من الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط عن جمعها مليارات الدولارات للاستثمار في شركة "سبيس إكس" ودعم اكتتابها الأولي، في مؤشر على قدرتها على الوصول إلى الفرص الاستثمارية الأكثر طلبًا.

وأظهر تحليل لبيانات أعدتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية استنادًا إلى إفصاحات تنظيمية، أن مكتبًا عائليًا تابعًا لنيك بريتزكر، وريث سلسلة فنادق "حياة"، كان يمتلك استثمارًا بقيمة 1.8 مليار دولار في شركة الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي التي أسسها رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بنهاية يونيو، وذلك بعد أسابيع من طرح "سبيس إكس" أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

كما كشفت شركة "بلوكريست كابيتال" التابعة لمايكل بلات، وسلالة موريرا ساليس المالية في البرازيل، عن حصص تتجاوز قيمة كل منها 100 مليون دولار، وأظهرت الإفصاحات أن أكثر من 12 مكتبًا عائليًا امتلكت ما لا يقل عن 3.8 مليار دولار في "سبيس إكس" خلال النصف الأول من عام 2026.

وتكشف هذه البيانات للمرة الأولى عن استثمارات معلنة لبعض أكثر المستثمرين الأفراد نفوذًا في العالم في "سبيس إكس"، وبدأ تداول أسهم الشركة في 12 يونيو، بعد أن رسخت مكانتها كواحدة من أكثر الشركات الناشئة جذبًا للاهتمام في العالم، إذ تجاوز الطلب على طرحها العام الأولي البالغ 75 مليار دولار المعروض من الأسهم بأكثر من 4 مرات.

وقفز سهم "سبيس إكس" خلال الأيام الأولى من التداول، قبل أن يفقد أكثر من 1 تريليون دولار من قيمته السوقية حتى أوائل أغسطس، وكان انتهاء فترة حظر بيع الأسهم هذا الشهر، والذي كان يسمح للمساهمين بخفض حصصهم، يمثل خطرًا إضافيًا على سعر سهم سبيس إكس، لكنه انتهى إلى تأثير محدود.

كان طرح الشركة الأكبر في التاريخ، كما ساهم في دفع إيلون ماسك إلى أن يصبح أول تريليونير في العالم.