الطلاق تم منذ فترة.. دان آدم تكشف مفاجأة بشأن أزمة حسام حسن وهويدا الغرباوي

كشفت دان آدم، زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حقيقة الجدل المثار حول طلاقه رسميًا من زوجته الأولى هويدا الغرباوي، وذلك عقب المشاجرة التي وقعت بين الطرفين داخل أحد فنادق الساحل الشمالي خلال الأيام الماضية.

وأكدت دان آدم، في تصريحات إعلامية، أنها متزوجة من حسام حسن منذ 11 عامًا، قائلة: «الناس قريبًا هتعرف الحقيقة كاملة».

وأوضحت دان آدم، أن طلاق حسام حسن من هويدا الغرباوي تم منذ فترة، مشيرة إلى أن ما جرى مؤخرًا لم يكن بداية الانفصال، وإنما جاء في إطار استكمال وتوثيق الإجراءات الرسمية، إلى جانب ما وصفته بـ«رد الاعتبار».

وتصدرت أزمة حسام حسن الأسرية، اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد مشاجرة وقعت في أحد الأماكن السياحية بالساحل الشمالي بين دان آدم وهويدا الغرباوي، وسط روايات متباينة من الطرفين بشأن تفاصيل الواقعة.

وفي المقابل، كانت هناك تصريحات سابقة من محامي هويدا الغرباوي ، تفيد باستمرار العلاقة الزوجية وعدم ثبوت الطلاق رسميًا في ذلك الوقت، قبل أن تتطور الأحداث بإتمام إجراءات الطلاق رسميًا.

كما نشرت وسائل إعلام اليوم تقارير عن وثيقة طلاق حسام حسن وهويدا الغرباوي، بما يؤكد حدوث الطلاق رسميًا.