أمطار قادمة.. غطاء سحابي فوق مناطق بالصحراء الغربية وشمال الصعيد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى استمرار تدفق الغطاء السحابى من السحب العالية والمتوسطة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال وسط الصعيد يصاحبه فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

أمطار متفرقة تضرب بعض المحافظات

كما تشير أخر صور الأقمار وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة 02 أكتوبر 2026، حيث يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يميل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية، بينما يكون حاراً على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع اعتدال درجات الحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وشهد الطقس صباحا، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق.

الطقس اليوم في مصر

وتشير هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد وجنوب سيناء، وقد تغزر أحياناً بنسبة (20% تقريباً) على بعض المناطق على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة (بنسبة 10% تقريباً) على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس ومدنية الغردقة على فترات متقطعة.

ولفت البيان إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل. وأوضحت الهيئة أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد والمناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم الجمعة على مختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 31 – الصغرى 21

الوجه البحري: العظمى 30 – الصغرى 20

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 – الصغرى 19

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 – الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 19

جنوب الصعيد: العظمى 38 – الصغرى 24