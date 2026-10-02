مبدأ المعاملة بالمثل.. مصر تعلن مستشار السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه

كشف مصدر مسئول، أن مصر طالما أكدت رفضها التام التدخل في الشئون الداخلية للدول وعدم التعليق علي أحداث في دول أخرى ومن بينها إثيوبيا احتراماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وجاء هذا التعليق رداً علي استفسار بشأن ما أقدمت عليه الحكومة الإثيوبية من إعلان أحد أعضاء السفارة المصرية في أديس أبابا شخصاً غير مرغوب فيه، حيث وصف المصدر المسئول هذا الإجراء بالأمر "المؤسف" وغير المبرر.

وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي دأب على تعليق فشله في إدارة ملفاته وأزماته الداخلية المتلاحقة علي شماعة ما يدعيه بوجود دور لأطراف خارجية للتغطية علي ازماته المتتالية.

واختتم بالقول إنه تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، فقد تم اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه وأمهلته السلطات المصرية ٤٨ ساعة لمغادرة البلاد.