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القوات اليمنية تحبط هجمات حوثية واسعة في تعز.. ومقـ.تل وإصابة 100 عنصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية تحبط هجمات حوثية واسعة في تعز.. ومقـ.تل وإصابة 100 عنصر

أرشيفية
أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أحبطت القوات الحكومية اليمنية والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، خلال الساعات الـ24 الماضية، سلسلة هجمات ومحاولات تسلل شنتها ميليشيا الحوثي على عدة جبهات، في تصعيد ميداني امتد من مقبنة وجبل حبشي غربًا إلى الأقروض وسامع جنوبًا، وصولًا إلى الجبهات المحيطة بمدينة تعز.

وقالت قيادة محور تعز إن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 100 عنصر من ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أن الاشتباكات تخللها قصف جوي استهدف مواقع وتجمعات للجماعة، وأسفر عن تدمير وإعطاب عدد من العربات العسكرية وإحراق مخزن للأسلحة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من التصدي لسلسلة هجمات حوثية بدأت مساء الأربعاء، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الجماعة، بينهم قيادات ميدانية.

وشن الطيران الحربي غارات جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في جنوب شرقي تعز، وجبهة حمير بمديرية مقبنة غرب المحافظة، ومنطقة بني عمر جنوبًا، بالتزامن مع استمرار المواجهات في عدد من محاور القتال.

وتتركز المواجهات في المحور الغربي، الذي يشمل مناطق مقبنة وجبل حبشي والكدحة، والمحور الجنوبي والجنوب الشرقي، الذي يضم الأقروض وسامع، إلى جانب الجبهات المحيطة بمدينة تعز، فيما تمثل مناطق الشمايتين والمعافر والطرق المؤدية إلى خارج المحافظة أهمية عسكرية ولوجستية.

وفي تطور متصل، امتد التصعيد الحوثي إلى الطريق الرابط بين تعز وعدن، بعدما تسللت عناصر من الجماعة، ليل الأربعاء، إلى منطقة في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، وفخخت إحدى عبارات تصريف مياه الأمطار على طريق هيجة العبد، قبل تفجيرها عن بُعد فجر الخميس، ما أدى إلى تضرر الطريق وتعطل حركة المركبات.

وقالت مصادر ميدانية إن التفجير تسبب في عرقلة حركة المرور على الطريق الحيوي الذي يربط تعز بعدن، ويشهد حركة يومية كثيفة للمسافرين والشاحنات، موضحة أن عملية التسلل سبقتها أعمال قصف مدفعي وإطلاق نار من مواقع الحوثيين في جبهة الأحكوم، وصلت على إثرها طلقات نارية إلى منازل المواطنين.

ويُعد طريق هيجة العبد أحد أبرز المنافذ البرية التي يعتمد عليها سكان تعز في التنقل إلى عدن والمحافظات الجنوبية، كما يمثل شريانًا رئيسيًا لنقل البضائع والإمدادات، الأمر الذي يجعل تعطله مصدر ضغط إضافي على السكان وحركة النقل.

وكانت ميليشيا الحوثي قد نفذت خلال الأيام الماضية محاولة تسلل عبر محاور نجد البرد والأشبوط وسوق الربوع في مديرية المقاطرة، في تحرك قالت قوات محور طور الباحة إنه استهدف قطع الطريق وتشديد الحصار على تعز، قبل أن تتمكن القوات من التصدي للمحاولة وإجبار العناصر المهاجمة على التراجع إلى مواقعها في جبال الأحكوم.

وفي مديرية سامع، دفعت الجماعة بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الحلية شمال شرقي المديرية، واقتحمت عددًا من القرى باستخدام أطقم عسكرية، بحسب ما أعلنته المقاومة الشعبية، التي أشارت إلى وجود مقاومة ورفض شعبي لهذه التحركات، ودعت أبناء المديرية إلى رفع مستوى الجاهزية ومساندة القوات الحكومية.

من جانبه، أكد محافظ تعز نبيل شمسان تماسك الجبهة الداخلية وجاهزيتها، داعيًا إلى توحيد الجهود والالتزام بقرارات مجلس الدفاع الوطني، فيما أعلن مشايخ ووجهاء المحافظة استعدادهم لمواصلة دعم الجبهات وتعزيز القوات المرابطة في مواقع المواجهات.

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