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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجلاء فهمي تستعيد ذكرياتها مع عزت أبو عوف: كنت محظوظة بالعمل معه

عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
محمود زيدان

علقت الفنانة نجلاء فهمي على صورة الفنان الراحل عزت أبو عوف، معربة عن حزنها واعتزازها بالعمل معه، قائلة: «ربنا يرحمه، كان من الناس اللي أنا كنت محظوظة بالعمل معهم». واستعادت ذكرياتها معه خلال مشاركتهما في مسلسل «ليلى مراد»، الذي كان أول عمل يجمعهما وأول تعارف فني بينهما.

وكشفت نجلاء فهمي خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن عزت أبو عوف كان متخوفا في البداية من مشاركتها في العمل، بعدما علم من فريق المسلسل بوجود فنانة تدعى نجلاء فهمي ستشارك في الدور، موضحة أنه قال وقتها: «أنا ما أعرفهاش». 


وأشارت إلى أنها جسدت خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عنها، إذ قدمت دور فتاة تستغل عزت أبو عوف ضمن أحداث العمل، بعدما تم اختيارها لتظهر بملامح هادئة وبريئة قبل أن تتكشف حقيقة شخصيتها في النهاية.


وتحدثت نجلاء فهمي عن الكيمياء الفنية التي جمعتها بعزت أبو عوف، مؤكدة أن التفاهم بينهما كان كبيرا إلى درجة أن كثيرا من مشاهدهما خرجت بصورة تلقائية وارتجالية. 

عزت أبو عوف محمد موسى خط أحمر برنامج خط أحمر

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