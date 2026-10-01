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اعتقال 15 إسرائيليا في حيفا تظاهروا لوقف الحرب على غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتقال 15 إسرائيليا في حيفا تظاهروا لوقف الحرب على غزة

شرطة الاحتلال الإسرائيلي
شرطة الاحتلال الإسرائيلي
القسم الخارجي

أوقفت شرطة الاحتلال الإسرائيلي 15 مشاركًا في حيفا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين ومطالبات بوقف الحرب علي غزة، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

مظاهرات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وبحسب بيان لشرطة الإحتلال، وردت قبل بدء الاحتجاج بلاغات أثارت مخاوف من إغلاق طرق وتعريض مستخدميها للخطر. 

وخلال الاحتجاج، رُفعت أعلام ولافتات، وأُطلقت هتافات يُشتبه في أنها قد تشكل إخلالًا بالنظام العام.

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفًا و40 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 175 ألفًا و168 مصابًا.

وأفادت مصادر طبية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 شهداء و26 إصابة، جراء العدوان.

وأوضحت أن حصيلة الشهداء، منذ وقف إطلاق النار، في 11 أكتوبر 2025، بلغت 1,439 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 5,052 مصابًا إضافة إلى انتشال جثامين 834 شهيدًا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، وسط استمرار سقوط الشهداء والجرحى، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

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