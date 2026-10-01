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وزير الأوقاف عن احتفال السفارة العراقية بيوم السيادة: يوم خالد في وجدان كل عربي.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف عن احتفال السفارة العراقية بيوم السيادة: يوم خالد في وجدان كل عربي.. صور

وزير الأوقاف يشارك في احتفال السفارة العراقية بيوم السيادة.
وزير الأوقاف يشارك في احتفال السفارة العراقية بيوم السيادة.
محمد شحتة

شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، في الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية العراق بالقاهرة بمناسبة يوم السيادة الوطني العراقي، الذي وافق 30 سبتمبر، بحضور السفير نبيل فهمي أمين عام جامعة الدول العربية، وسروة عبد الواحد وزيرة البيئة العراقية، والسفير الدكتور قحطان طه خلف الجنابي سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية لدى القاهرة، والشخصيات العامة.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية التي تمثل محطة مهمة في مسيرة العراق نحو ترسيخ سيادته واستقلال قراره، عقب استكمال الانسحاب وفق الجدول الزمني المحدد لقوات التحالف الدولي من العراق، بما يعكس مرحلة جديدة في مسيرة الدولة العراقية وتعزيز قرارها الوطني.

وفي كلمته، رحب السفير العراق لدى جمهورية مصر العربية، بوزير الأوقاف والحضور، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في هذا الاحتفال الذي يجسد ترسيخ السيادة العراقية واستقلال القرار الوطني.

وأكد أن ما تحقق؛ جاء ثمرة لمسار طويل قطعته الدولة العراقية، مشيرًا إلى تنفيذ جدول زمني محدد لانسحاب قوات التحالف بالتنسيق مع العراق، إلى جانب العمل على نزع السلاح ووضعه بيد الدولة بما يعزز الأمن والاستقرار.

وأوضح أن هذه المرحلة تمثل بداية جديدة لتعزيز القرار الوطني، وبناء تعاون دولي يقوم على الشراكة، مؤكدًا مواصلة العراق سياسة الانفتاح على المجتمع الدولي، وحرصه على تعزيز التواصل مع أشقائه، وفي مقدمتهم جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى تطلع العراق إلى انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى مصر في الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدًا أهمية مجالات التعاون بين البلدين، ولا سيما في الكهرباء والطاقة، إلى جانب التعاون بين مصر والعراق والأردن في مجال الربط الكهربائي.

كما أكد حرص العراق على التعاون مع جامعة الدول العربية وتفعيل دورها، وتمسكه بمواقفه الداعمة للدول العربية، وفي مقدمتها الدولة الفلسطينية، مشددًا على أن احتفال اليوم هو احتفال بسيادة العراق على أرضه.

وفي ختام كلمته، وجه السفير العراقي الشكر إلى جميع المشاركين في الاحتفال، مجددًا تمنياته لمصر والعراق وسائر البلدان العربية بمستقبل يسوده السلام والأمن والاستقرار.

وعقب ذلك، شاهد الحضور فيلمًا تسجيليًّا استعرض المراحل التمهيدية التي سبقت الوصول إلى يوم السيادة الوطني العراقي، وما شهدته مسيرة الدولة العراقية من خطوات وتطورات وصولًا إلى هذه المناسبة.

وفي كلمته، رحب وزير الأوقاف، بالسفير العراقي والحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة.

وقدم الدكتور أسامة الأزهري، باسمه وباسم الحكومة المصرية، خالص التهاني إلى السفير قحطان طه خلف، وإلى جمهورية العراق، وشعبها، بمناسبة يوم السيادة الوطني.

وأكد الوزير أن هذا اليوم سيظل يومًا خالدًا، ليس في تاريخ العراق وحده؛ وإنما في وجدان كل عربي، لما يحمله من دلالات عميقة تتصل بسيادة الدولة واستقلال قرارها.

وأشار إلى أن بلوغ السيادة الكاملة يمثل نقطة انطلاق نحو التنمية والازدهار، مؤكدًا أن إرادة الشعب العراقي ستظل قوة دافعة لتحقيق الطموحات التي يصبو إليها، وبناء مستقبل يليق بالعراق ومكانته.

واختتم وزير الأوقاف كلمته بتأكيد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والعراق، داعيًا بدوام التقدم والازدهار للبلدين ولسائر البلدان العربية.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري السفارة العراقية بالقاهرة سفير العراق سفارة العراق

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