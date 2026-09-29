مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات تلتقي المشاركات في الدورة التدريبية الثالثة

التقت الدكتورة فاطمة عنتر - مساعد الوزير لشئون الواعظات، اليوم الثلاثاء ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦،برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الواعظات المشاركات في فعاليات الدورة التدريبية الثالثة حول «الدليل الموحد لتغيير الأعراف الاجتماعية الضارة لمناهضة جميع أشكال العنف الأسري، وخاصة العنف ضد النساء والفتيات»، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة واعظات من مديريات أوقاف القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف.

واستمعت الدكتورة فاطمة عنتر إلى جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، وتعرفت إلى المحاور التي تتناولها الدورة، كما استمعت إلى آراء الواعظات المشاركات حول مدى الاستفادة من محتوى التدريب، وأهمية توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في مجال عملهن الدعوي والتوعوي.

وتناولت اللقاءات أهمية تأهيل الواعظات للتعامل الواعي مع القضايا الأسرية والمجتمعية، ولا سيما ما يرتبط بالعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات، بما يعزز قدراتهن على تقديم رسائل توعوية تراعي احتياجات الأسرة، وتسهم في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الضارة.

وأكدت الدكتورة فاطمة عنتر أهمية الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في تطوير الأداء الدعوي والتوعوي للواعظات، وتعزيز قدراتهن العلمية والمهارية، بما يمكنهن من أداء رسالتهن بكفاءة، والتعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة في ضوء منهج علمي وتوعوي متكامل.

وتأتي هذه الدورة في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تأهيل الواعظات، وتنمية مهاراتهن في مجالات التوعية والوقاية المجتمعية، وإعداد كوادر قادرة على الإسهام في نشر الوعي الأسري، ومناهضة العنف، وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الضارة.