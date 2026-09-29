قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر
فانس: نعتقد أن المرشد الإيراني لا يزال على قيد الحياة لكنه ليس منخرطا في الأمور اليومية
نائب ترامب: هناك مجال للتوصل لاتفاق مع إيران بشرط واحد
سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار
روسيا تحذر من رد نووي على أي حصار لكالينينجراد
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. هل نشهد سقوط أمطار؟
لا نية لرحيله.. الزمالك يرفض عرضًا ليبيًا لضم أحمد فتوح
الرئيس السيسي يهنئ ألمانيا بذكرى يوم الاتحاد
الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لزيارة ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر
كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم
خاطئة ومضللة.. هيئة الدواء تشن حملات علي الإعلانات غير المرخصة| صور
تصفيات أمم أفريقيا.. مرموش وهيثم وزيكو يقودون هجوم مصر أمام جنوب السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات تلتقي المشاركات في الدورة التدريبية الثالثة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

 التقت الدكتورة فاطمة عنتر - مساعد الوزير لشئون الواعظات، اليوم الثلاثاء ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦،برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الواعظات المشاركات في فعاليات الدورة التدريبية الثالثة حول «الدليل الموحد لتغيير الأعراف الاجتماعية الضارة لمناهضة جميع أشكال العنف الأسري، وخاصة العنف ضد النساء والفتيات»، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة واعظات من مديريات أوقاف القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف.

واستمعت الدكتورة فاطمة عنتر إلى جانب من فعاليات البرنامج التدريبي، وتعرفت إلى المحاور التي تتناولها الدورة، كما استمعت إلى آراء الواعظات المشاركات حول مدى الاستفادة من محتوى التدريب، وأهمية توظيف المعارف والمهارات المكتسبة في مجال عملهن الدعوي والتوعوي.

وتناولت اللقاءات أهمية تأهيل الواعظات للتعامل الواعي مع القضايا الأسرية والمجتمعية، ولا سيما ما يرتبط بالعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات، بما يعزز قدراتهن على تقديم رسائل توعوية تراعي احتياجات الأسرة، وتسهم في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الضارة.

وأكدت الدكتورة فاطمة عنتر أهمية الاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في تطوير الأداء الدعوي والتوعوي للواعظات، وتعزيز قدراتهن العلمية والمهارية، بما يمكنهن من أداء رسالتهن بكفاءة، والتعامل مع القضايا المجتمعية المختلفة في ضوء منهج علمي وتوعوي متكامل.

وتأتي هذه الدورة في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تأهيل الواعظات، وتنمية مهاراتهن في مجالات التوعية والوقاية المجتمعية، وإعداد كوادر قادرة على الإسهام في نشر الوعي الأسري، ومناهضة العنف، وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الضارة.

وزير الأوقاف الدكتورة فاطمة عنتر الأعراف الاجتماعية مساعد الوزير لشئون الواعظات تدريب الأئمة والواعظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

ترشيحاتنا

أنتوني جوردن

أنتوني جوردون: لم أحصل على التقدير الكافي في إنجلترا وبرشلونة وجهتي المثالية

خافيير تيباس

تيباس يطالب بعقوبة قاسية لمانشستر سيتي بعد قضية المخالفات المالية

رافينيا

ضربة جديدة.. برشلونة ينتظر التشخيص النهائي لإصابة رافينيا

بالصور

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد