انطلاق الدورة الثالثة لتدريب واعظات الأوقاف على تغيير الأعراف الضارة

انطلقت اليوم ، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين- فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للواعظات: «الدليل الموحد لتغيير الأعراف الاجتماعية الضارة لمناهضة جميع أشكال العنف الأسري، وخاصة العنف ضد النساء والفتيات» التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب بالأكاديمية، بالتنسيق مع الدكتورة فاطمة عنتر - مساعدة الوزير لشئون الواعظات، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة واعظات من مديريات أوقاف القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف.

وتستمر فعاليات الدورة حتى الخميس ١ من أكتوبر ٢٠٢٦، وتهدف إلى التعريف بالدليل الموحد؛ لتغيير الأعراف الاجتماعية الضارة، وتعزيز قدرات الواعظات على التعامل مع القضايا المرتبطة بالعنف الأسري، ولا سيما العنف ضد النساء والفتيات، وفهم جذور السلوكيات المؤذية والاحتياجات النفسية الكامنة وراء بعضها، بما يسهم في تطوير أدوات التوعية الدينية والمجتمعية، ودعم بناء علاقات أسرية أكثر استقرارًا وأمانًا.

ويتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتعلقة بالاحتياجات النفسية الأساسية وعلاقتها بالسلوكيات الفردية، وتأثير أنماط التربية والبيئة الأسرية في تشكيل شخصية الفرد، إلى جانب التعرف على المعايير المرتبطة باستقرار الأسرة، وأساليب التواصل الفعّال، والتعامل السليم مع المشاعر، بما يساعد الواعظات على فهم المشكلات الأسرية والتعامل معها بوعي، وتقديم رسائل توعوية تراعي احتياجات الأسرة وتحدياتها.

وتأتي الدورة في إطار جهود وزارة الأوقاف؛ لتطوير برامج تأهيل الواعظات وتدريبهن، وتنمية مهاراتهن في مجالات التوعية والوقاية المجتمعية، وإعداد كوادر قادرة على نقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى نطاق أوسع من المستفيدين، بما يعزز دور الواعظات في نشر الوعي الأسري، ومناهضة العنف، وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الاجتماعية الضارة.