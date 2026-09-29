أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» يزور مدرسة «استقلال» و«الأزهر الشريف الحكومي» بإندونيسيا

قام الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بزيارة لمدرسة «استقلال» ومعهد «الأزهر الشريف الحكومي» بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ للاطلاع على أنشطتهما التعليمية والدعوية والثقافية.

جاءت الزيارة على هامش فعاليات «المؤتمر الدولي الأول لكبار الأئمة في العالم»، المنعقد في العاصمة جاكرتا خلال الفترة من 25 إلى 28 من سبتمبر 2026م.

ورافق الأمين العام خلال الجولة وفدٌ مصري رفيع المستوى ضمَّ كلًّا من: الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر الشريف، والدكتورة أسماء الزيني، محاضرة بجامعة الأزهر الشريف.

وتضمنت الجولة متابعة سير العملية التعليمية والأنشطة الدعوية بالصروح المشار إليها، والاطلاع على البرامج والجهود الموجهة لخدمة الطلاب، إضافةً إلى بحث قضايا تطوير الأداء العلمي والثقافي بما يعزز الرسالة الحضارية للمؤسستين.

وخلال الزيارة، نقل الوفد تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى القائمين على العملية التعليمية والطلاب، معربين عن اعتزازهم بعمق الصلات العلمية والدينية التي تجمع بين المؤسسات التعليمية والدينية في مصر وإندونيسيا.

وفي ختام الجولة، أشاد الدكتور أحمد نبوي بمستوى التعاون العلمي والدعوي القائم، وعمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددًا على دور المؤسسات الدينية والتعليمية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتعايش، ومد جسور التواصل بما يخدم قضايا الأمة والإنسانية جمعاء.