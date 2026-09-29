قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. بن جفير وزوجته يطلقان النار على صور السنوار ونصر الله
نائب رئيس المصلحة: خصم 25% على الضريبة العقارية قبل 30 سبتمبر
يتقدمهم بن غفير.. المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي
«لبحث التعاون ودعم الأمن المائي».. وزير الري يصل روما للمشاركة في المنتدى الأورومتوسطي 2026
المباراة مش سهلة.. سفير مصر في جنوب السودان يكشف أجواء مواجهة الفراعنة
احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم
تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
هل يجوز الصلاة على النبي في السجود؟.. أمين الفتوى يوضح
هل يرحل عن الأهلي؟.. ياسر إبراهيم على ردار العين الإماراتي
"نصب واحتيال".. إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي إطلاق حملات لجمع تبرعات للمدارس
كوارث التضخم.. أستراليا ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» يزور مدرسة «استقلال» و«الأزهر الشريف الحكومي» بإندونيسيا

أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» يزور مدرسة «استقلال»
أمين عام «الأعلى للشئون الإسلامية» يزور مدرسة «استقلال»
عبد الرحمن محمد

 قام الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بزيارة لمدرسة «استقلال» ومعهد «الأزهر الشريف الحكومي» بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ للاطلاع على أنشطتهما التعليمية والدعوية والثقافية.  

جاءت الزيارة على هامش فعاليات «المؤتمر الدولي الأول لكبار الأئمة في العالم»، المنعقد في العاصمة جاكرتا خلال الفترة من 25 إلى 28 من سبتمبر 2026م.  

ورافق الأمين العام خلال الجولة وفدٌ مصري رفيع المستوى ضمَّ كلًّا من: الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بجامعة الأزهر الشريف، والدكتورة أسماء الزيني، محاضرة بجامعة الأزهر الشريف.  

وتضمنت الجولة متابعة سير العملية التعليمية والأنشطة الدعوية بالصروح المشار إليها، والاطلاع على البرامج والجهود الموجهة لخدمة الطلاب، إضافةً إلى بحث قضايا تطوير الأداء العلمي والثقافي بما يعزز الرسالة الحضارية للمؤسستين.  

وخلال الزيارة، نقل الوفد تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى القائمين على العملية التعليمية والطلاب، معربين عن اعتزازهم بعمق الصلات العلمية والدينية التي تجمع بين المؤسسات التعليمية والدينية في مصر وإندونيسيا.  

وفي ختام الجولة، أشاد  الدكتور أحمد نبوي بمستوى التعاون العلمي والدعوي القائم، وعمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددًا على دور المؤسسات الدينية والتعليمية في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتعايش، ومد جسور التواصل بما يخدم قضايا الأمة والإنسانية جمعاء.

وزير الأوقاف الأزهر الشريف الحكومي مدرسة «استقلال» الدكتور أحمد نبوي أسامة الأزهري جاكرتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

كريستيانو رونالدو

جيسوس يفاجئ رونالدو بقرار جديد.. تفاصيل أزمة الاتفاق بين مدرب النصر وقائده

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

الخميس| «الشيوخ» يدشن مرحلة برلمانية جديدة.. أجندة تشريعية واقتصادية واسعة واللجان النوعية تستعد

تعبيرية

متى يُحاسب المتهم كشريك في الجريمة ؟.. حالات حددها القانون

تعبيرية

لزيادة الطاقة الإنتاجية.. قانون الاستثمار يحدد شروط التوسع والحصول على الحوافز

بالصور

شعر الذقن عند النساء.. متى يصبح خطراً على صحتها؟

شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 5 أسباب مرتبطة بالجو وغرفة النوم

بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد