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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صابرين النجيلي تشيد بأداء سماء إبراهيم في «شقة ستة»: «قدام ممثلة عالمية»

سماء ابراهيم و صابرين النجيلي
سماء ابراهيم و صابرين النجيلي
يمنى عبد الظاهر

أعربت الفنانة صابرين النجيلي عن إعجابها الكبير بأداء الفنانة سماء إبراهيم في مسلسل «شقة ستة»، مشيدة بقدرتها على تجسيد الشخصية بشكل لافت، ومؤكدة أن الدور كشف عن موهبة استثنائية تستحق التقدير.

ونشرت صابرين النجيلي عبر حسابها على «إنستجرام» مجموعة صور، تضمنت لقطة لسماء إبراهيم من مسلسل «شقة ستة»، إلى جانب صور جمعت بينهما، وعلقت عليها قائلة: «الست دي غير طبيعية.. كل مرة تكون بتعمل دور بتبقى خطيرة، بس الدور ده حقيقي أنت قدام ممثلة عالمية، يتعملها ألف حساب، الست سما إبراهيم».

قصة مسلسل شقة 6


ينتمى مسلسل شقة 6 الي نوعية الاعمال الدرامية التى تميل الي وجود عنصر الرعب و التشويق و الاثارة خلال الاحداث و تتصاعد احداثها تدريجيا حلقة بحلقة و حيث انه يتضمن علي 15 حلقة فقط فتكون الاحداث به مكثفة و مليئة بالتشويق و الاثارة .

و تدور قصة و احداث مسلسل شقة 6 حول عمارة يسكنها اشخاص و لكن ذات يوم يحدث جريمة في احد الشقق بالعمارة و تقلب حياة سكان هذه العمارة رأسا على عقب في اطار تشويقي مثير مليىء بالغموض و يحاولون كشف لغز هذه الجريمة.

أبطال مسلسل شقة 6

روبي وسيد رجب وشريف سلامة و صلاح عبد الله و محمود البزاوى و هاني عادل و أحمد بدير و رحاب الجمل و أحمد حاتم و ملك قورة .


الفنانة سماء إبراهيم مسلسل «شقة ستة» روبي وسيد رجب أحمد بدير محمود البزاوى

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