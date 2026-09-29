افتتاح معرضي الفنون التشكيلية والعلمي والتكنولوجي لطلاب الجامعات بالمنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، معرض الفنون التشكيلية للطلاب المتخصصين وغير المتخصصين، إلى جانب المعرض العلمي والتكنولوجي، بمشاركة طلاب الجامعات المصرية والمعاهد العليا المشاركين في فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع».

جاء ذلك بحضور وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحسن سيد، مسؤول تواصل الجامعات، ولفيف من مديري عموم رعاية الطلاب، ومديري إدارات النشاط الفني بالجامعات، والدكتورة فاطمة صالح، مدير إدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي، وراندة محمد خليل، مسؤول النشاط الفني بجامعة المنيا، ومحمد مختار ، مسؤول النشاط العلمي، وأعضاء اللجان المنظمة للأسبوع.

وتفقد رئيس الجامعة أجنحة معرض الفنون التشكيلية، الذي شهد مشاركة متنوعة من طلاب الجامعات المصرية، وتضمنت الأعمال المعروضة خمسة مجالات فنية رئيسية، شملت النحت، والتصوير، والأشغال الفنية، والرسم، والجرافيك .

كما تفقد أعمال الطلاب المشاركين بالمعرض العلمي والتكنولوجي، الذي ضم عددًا من الابتكارات والمشروعات الطلابية في مجالات الميكاترونيات والإلكترونيات، إلى جانب نماذج من الصناعات الكيميائية والغذائية، والأشغال اليدوية القابلة للتطوير بما يخدم مجالات الصناعات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشاد رئيس الجامعة بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه طلاب الجامعات المصرية المشاركون في المعرضين، وما قدموه من أعمال فنية ومشروعات علمية تعكس تنوع مواهبهم وقدرتهم على الابتكار والإبداع.

مؤكداً أن الجمع بين الفنون والعلوم والتكنولوجيا ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات يعكس تنوع مجالات الإبداع الطلابي، ويجسد قدرة الشباب المصري على تقديم نماذج متميزة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية دعم الأفكار الابتكارية وتشجيع الطلاب على تطوير مشروعاتهم وتحويلها إلى منتجات وأفكار قابلة للتطبيق، بما يسهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

